Andreea Bălan, mândră de cariera ei: Sunt o femeie care a rezistat într-o industrie a bărbaților. E o performanță

Andreea Bălan a povestit cum a trecut peste momentele grele din cariera ei.

"Cu toții greșim când suntem tineri și trebuie să fi așezat și calm. Mai ales în industria noastră e greu. Eu sunt o femeie care a rezistat într-o industrie a bărbaților. Eu nu am manager, ma manageriez singură, sunt propriul meu manager. Dar, evident, am avut diferite colaborări pe partea aceasta. Este o industrie a bărbaților condusă de bărbați și, ca să reziști peste două decenii, e o performanță”, a declarat Andreea Bălan pentru Antena Stars, scrie spynews.ro.

Citește și:

Andreea Bălan ţine dietă cu... dulciuri. O ajută să se menţină sub 50 de kilograme

Andreea Bălan are o siluetă de invidiat, chiar şi după două naşteri. Însă puțini sunt cei care i-au aflat secretul. Pe lângă genele bune, Andreea Bălan și-a creat un stil de viață care o ajută, de mai bine de 7 ani, să se mențină la 49 de kilograme.

Andreea Bălan a mărturisit în mai multe interviuri că nu face eforturi speciale pentru talia de viespe. În urmă cu câteva luni, cântăreața a postat o fotografie pe Instagram, în care a deslușit misterul. Andreea Bălan recunoaște că nu își „reneagă” poftele, nici măcar la miezul nopții.

Biscuiți cu gem la miezul nopții

Cântăreața este mare fan al dulciurilor. În schimb, Andreea Bălan recomandă sportul, cel puțin o oră zilnic. Pentru tonifiere, blondina apelează de trei ori pe săptămână la masajul terapeutic. „Tot mi-ați scris să mă mai îngraș… Iată că v-am ascultat. Biscuiții cu gem sunt nelipsiți de la miezul nopții. Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și… cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de trei ori pe săptămână), masaj (de trei ori pe săptămână) + alte activități cu efort intens. Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez”, a povestit artista pe Instagram.

Nu are dimensiuni de fotomodel

Într-unul din episoadele de vlog urcat pe canalul ei de YouTube, s-a aflat că dimensiunile Andreei Bălan sunt: 84 – 62 – 90. Deși nu sunt dimensiunile “perfecte”, frumoasa vedetă este tare mulțumită de felul în care arată.

“Am spatele mic, am spatele mic… ele sunt… ele sunt! Dar, am spatele foarte mic. Dintotdeauna am avut așa și 49 de kilograme. Nu mănânci, nu mănânci! Ăsta e secretul! (…). Când eram mai tânără, la 25 de ani, credeam că nu o să pot duce o sarcină la capăt din cauza durerilor de spate. Fusesem la «Dansez pentru tine» în Mexic și mă durea spatele de la tot ce am făcut acolo… Și am crezut că, dinc cauza greutății bebelușului nu o să pot duce sarcina la capăt și iată-mă că am făcut două sarcini. Dar și pe prima, când am rămas gravidă, eram așa… un pic speriată. Mi-a fost frică! Bebelușul e greu, știi? Și tot centrul de greutate se schimbă. Am luat 12 kg și în timpul primei sarcini, și în timpul celei de-a doua. Dar iată că dacă vrei, poți!”, a spus Andreea Bălan în clip. Citește mai departe>>

