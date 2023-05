Andreea Bălan nu a uitat! I-a întors-o lui Cheloo: "Am rezistat! Cine te mai ascultă?"

"Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat! Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”, a spus Andreea Bălan, la iUmor, în timpul unui roast.

De asemenea, poantele sale au fost despre subiecte-cheie pentru jurați, prezentatori și magicianul Robert Tudor, cel responsabil cu tratamentul „comedy magic“ în holding și nu numai. „Cei mai buni concurenți, cel mai strident jurat – omul cu greutate… oriunde în afara scenei: Cortea! (…), "piatra de gât" a umorului autohton, direct din inima junglei: Cheloo!“, a spus jurata de la Te cunosc de undeva! la scurt timp după ce a urcat pe scena show-ului de umor. Iar magicianul a exclamat: „Zeița Universului! Uite atitudine la ea, și-a învățat textul pe dinafară! Ne-a omorât!“.

Recent, Andreea Antonescu a mărturist de ce a luat decizia să se împace cu Andreea Bălan.

"Cine a revenit cu ideea de a reface Andre? Mă întorsesem în țară și am aflat că Andreea urmează să nască. Am aflat și de nefericitul moment, cum că era să-și piardă viața în urma nașterii Clăriței. Nu am stat pe gânduri, deși noi nu mai vorbisem de ani de zile, m-am dus la ea la spital. Era internată la terapie intensivă. Noi nu mai vorbisem de câțiva ani și am senzația că eram și certate, că de asta nu vorbisem, dar nu mai știu motivul. A fost pentru prima oară în viața mea când dincolo de orgoliu aș fi putut pierde un om foarte important, care n-ar fi avut habar cât de mult înseamnă pentru mine. Exact ca povestea cu tatăl meu” a mărturisit Andreea Antonescu, în podcastul lui Radu Țibulcă, scrie viva.ro.

"Când ne-a fost greu, acolo am fost"

"Eu am ținut legătura cu Andreea, atunci când nouă ne-a fost greu. De fiecare dată când ne era bine, noi nu țineam legătura. Dar, dacă treceam prin momente grele, eu sau ea, cealaltă era prima persoană care era contactată. Legătura asta dintre noi două la greu a fost dintotdeauna. Eu și Andreea nu suntem persoane care să stea toata ziua la cafea, dar, când ne-a fost greu, acolo am fost. Până la 3-4 dimineața, cu nopți plânse, cu suflet distrus, cu mușcat din pereți, întins pe jos pe gresie” a mai spus artista. Andreea Antonescu la podcastul cu Radu Țibulcă.

