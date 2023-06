Andreea Antonescu, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru botez: Sunt foarte tipicară și perfecționistă și totul trebuie să fie pregătit în ultim detaliu

Pe data de 24 iunie 2023, Andreea Antonescu își va boteza mezina familiei, pe Victoria, pe care o are alături de jurnalistul Victor Vrînceanu. Am întâlnit-o pe vedetă la VIVA Party, acolo unde aceasta a reușit să „evadeze” pentru câteva ore, întrucât micuța a rămas în grija bunicii ei. Așadar, am întrebat-o pe solistă dacă are emoții pentru evenimentul fericit care se petrece la finalul lunii și, spre surprinderea noastră, Andreea Antonescu spune că, deocamdată, este în pline pregătiri, motiv pentru care nu are prea mult timp să se gândească la ce va fi atunci.

„Nu puteam să ratez această petrecere. M-am întâlnit cu prieteni pe care nu i-am mai văzut de mult timp sau cu care nu am mai apucat să vorbesc, pentru că, ghici ce, motiv de fetițe, și atunci am încercat să-mi rezolv mai întâi toate prioritățile și profit jumătate de oră, după care plec. Bebelina a rămas la bunica ei în momentul acesta, să poată pleca și mami puțin.”, a declarat Andreea Antonescu, în exclusivitate pentru Spectacola.

„Sunt foarte tipicară și perfecționistă”

Vedeta spune că se chinuie în fiecare zi să pună totul cât mai bine la punct, întrucât nu-și permite să dea greș cu niciun detaliu, în ceea ce privește botezul Victoriei. Andreea Antonescu se descrie a fi o fire extrem de perfecționistă, care-și dorește ca fiecare amănunt să fie la locul său.

