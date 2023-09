Andreea Antonescu, confundată des cu Marijuana şi Vlăduța Lupău. "De unde până unde? Eu credeam că semăn cu mine!"

Andreea Antonescu este una dintre artistele cele mai iubite din țara noastră, bucurându-se de o comunitate vastă de fani în mediul online, cu care împărtășește din experiențele sale de zi cu zi ori de câte ori are ocazia. Mai mult decât atât, artista este frecvent recunoscută pe stradă de către cei care o urmăresc. Recent, s-a întâmplat ca un admirator să o confunde cu o altă artistă cunoscută.

S-a întâmplat în timp ce se plimba cu fetița ei, când un domn i-a mărturisit că seamănă izbitor cu o altă artistă binecunoscută din țara noastră, respectiv Vlăduța Lupău.

Pentru Andreea a fost o premieră. Mai fusese confundată în trecut cu Dana Marijuana, dar niciodată cu Vlăduţa Lupău. „Mi s-a întâmplat acum cu un domn în spate, care mi-a spus: Vai, semănați atât de tare cu cineva. Am zâmbit, ca de obicei. Prima dată când am fost confundată mi s-a părut ciudățel, pentru că nu vedeam de unde până unde asemănarea cu Marijuana. Acum, a doua oară, îmi place personajul, nu că prima dată nu mi-ar fi plăcut, dar mi s-a părut destul de diferită Marijuana de mine. Acum, când domnul din spate de la barieră mi-a spus: Vai, dar semănați atât de bine! Am crezut că semăn cu mine, ceea ce mi se întâmplă de multe ori, dar domnul spune: Semănați atât de bine, cred că dumneavoastră sunteți Vlăduța Lupău. Așa că, draga mea, ce să spun, te pup. E prima oară când îmi spune lumea că aș putea fi tu”, a povestit Andreea Antonescu pe Instagram.

Vlăduța Lupău i-a dat replica

Vlăduța Lupău a fost foarte amuzată ce această situație și i-a dat imediat replica Andreei Antonescu. Mesajul a fost făcut public de artistă, ba chiar a și distribuit clipul în care Andreea povestea despre incident. „Cele mai tari faze. Adevărul e că semănăm de numa”, a fost răspunsul Vlăduței Lupău.

