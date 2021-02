Andi Moisescu și Andra au rămas șocați de numărul unui polițist. Florian Geanovu, în vârstă de 21 de ani, din Vâlcea, a realizat un număr impresionant pe scena Românii au Talent.

În timpul liber, când nu dă amenzi și asigură legea și ordinea pe străzi, dansează, iar de la vârsta de 13 ani a devenit autodidact

"Nu a fost neapărat o chestie pe care mi-am dorit-o de mic, dar mi-a plăcut să folosesc arme. E o chestie riscantă dar și plăcută pentru mine. Pe lângă meseria de polițist sunt pasionat de dans. Am pasiunea asta de la 13 ani, am învățat singur, de pe internet, nu am luat cursuri.

M-am hotărât să vin la Românii au Talent pentru a arăta ce știu, pentru a arăta că un polițist poate face și altceva pe lângă muncă și să dea amenzi", a spus Florin Geanovu înainte de a urca pe scenă.

Andra și Andi Moisescu, șocați

Polițistul dansator de la Românii au Talent a făcut mișcări contorsioniste.

"Au, au, au, oasele lui!", au exclamat ei Andra și Andi Moisescu.

"Bun, deci ați urmărit dansul evadarea din cătușe. Florian, m-ai surprins extrem de plăcut", i-a zis Andi Moisescu.

"Să vezi acum colegii cum îl respectă, le e frică să nu intri pe gaura ușii după ei. Au mai fost colegi de-ai tăi pe aici, cu diverse talente, dar în domeniul ăsta parcă nu am văzut, așa că părerea mea este că poți să continui cu amândouă meseriile", i-a spus și Florin Călinescu.