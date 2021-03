Andi Moisescu și Florin Călinescu, CEARTĂ. Schimb de replici la Românii au Talent: PLEACĂ din emisiune! / Aur, bă!

Andreea Budeanu a urcat pe scena de la Românii au Talent cu un număr de popping dance ca la carte. Momentul ei i-a făcut pe Andi Moisescu și pe Florin Călinescu să-și schimbe câteva replici dure.

"Mă numesc Andreea, am 17 ani şi sunt din Cobia, judeţul Dâmboviţa. În viitor nu mă gândesc neapărat să locuiesc într-un oraş mai mare, ci mă gândesc să cunosc cât mai mulţi oameni care au aceeaşi pasiune. Cel mai mult îmi place să dansez. Fac asta de aproape doi ani, mi-a plăcut dintotdeauna.

Când eram mai mică mă uitam la video-uri pe internet şi simţeam că îmi place asta, doar că nu m-am apucat, pentru că nu credeam că sunt capabilă, mi se păreau imposibile mişcările acelea. Am descoperit că dansul mă ajută să am mai multă încredere în mine. Dansez peste tot, acasă când fac curat, în duş, în parc, peste tot. Părinţii nu m-au susţinut la început, credeau că am două picioare stângi, adică nu vedeau asta ca pe un talent. Părinţii mei vor fi mândri că mă vor vedea la Românii au Talent, dar nu mă aştept să înţeleagă stilul meu de dans", a spus Andreea Budeanu înainte de a intra pe scenă.

Andi Moisescu și Florin Călinescu, replici acide. "Plecam din emisiune"

Andreea Budeanu a trecut mai departe cu 3 ”DA”. Florin Călinescu, în schimb, i-a dat ”NU”. El a considerat că nu este mare lucru să dansezi în acest fel, fapt ce a stârnit replici acide cu jurații.

Andi Moisescu a fost foarte deranjat de remarca colegului său, Florin Călinescu.

Andi Moisescu: Aur, eşti nebun, nu am mai văzut aşa ceva.

Florin Călinescu: Ia uite-l mă şi pe ăsta, mă, frate…

Andi Moisescu: Aur, bă, gagica!

Andra: Şi de ce nu i-ai dat aur?

Andi Moisescu: Să ştii că puteam să îi dau, nu m-am gândit.

Florin Călinescu: Bă las-o dr**u, plecam din emisiune.

Andi Moisescu: Dar îmi era frică să nu plece dom’ Florică din emisiune că îl ştiu în stare, de aia zic.

Florin Călinescu: Ce mare c***t, vrei să îţi fac aşa?

Smiley: Foarte bună e gagica asta.

Florin Călinescu: Terminaţi cu prostiile, băi, du-te acasă, ai copil de crescut!

Smiley: E foarte bună.

Florin Călinescu: Vezi de treabă, mâine vă dansez o oră la pauză.

Florin Călinescu s-a ținut de cuvânt și a dansat pentru colegii lui, care au râs cu lacrimi de gestul actorului.