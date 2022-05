Anchetă CNN: Jurnalista Shireen Abu Akleh ar fi fost ucisă intenționat, nu într-un accident. SUA, intervenție neașteptată: Cer o anchetă

Videoclipurile obținute de postul american CNN, confirmate de mărturia a opt martori oculari, a unui analist audio criminalist și a unui expert în explozivi, sugerează că reporterul Al Jazeera a fost ucis într-un atac țintit al forțelor israeliene, potrivit Europa Today.

Potrivit martorilor, pe 11 mai, armata a tras în mod deliberat asupra unui grup de jurnalişti.

Analiza CNN

Un videoclip realizat de cameramanul Al Jazeera, Majdi Banura, arată momentul în care jurnalista vârstă de 51 de ani a fost împușcată în cap lângă intrarea în tabăra de refugiați Jenin, unde acoperea un atac israelian împreună cu alți colegi.

"De îndată ce a căzut, nu am înțeles că a fost împușcată... Am auzit zgomotul gloanțelor, dar nu am înțeles că armata israeliană vine spre noi. Nu am înțeles", a spus palestinian.

Ancheta CNN oferă acum noi dovezi că nu au existat lupte active sau militanți palestinieni aproape de jurnalistă în momentele dinaintea morții ei.

Salim Awad, 27 de ani, locuitorul lagărului de la Jenin care a filmat un video de 16 minute, a declarat că nu au fost bărbați înarmați sau ciocniri în zonă și că nu se aștepta la împușcături din cauza prezenței reporterilor în zonă.

"Nu a fost niciun conflict sau confruntare. Eram vreo zece persoane, mai mult sau mai puțin, râzând și glumind cu reporterii. Nu ne era frică de nimic. Nu ne așteptam să se întâmple nimic, pentru că atunci când vedeam reporteri prin preajmă, ne gândim era o zonă sigură”, a spus Salim Awad.

Tânărul a spus că împușcătura a fost la aproximativ șapte minute după ce a ajuns la fața locului. Videoclipul arată momentul în care s-au tras împușcături asupra celor patru reporteri - Abu Akleh, Hanaysha, Mujahid al-Saadi și producătorul Al Jazeera, Ali al-Samoudi, care a fost rănit - în timp ce mergeau, la 06:30, spre Jenin, unde trăiesc aproximativ 345.000 de oameni, dintre care 11.400 se află într-o tabără de refugiați.

Mulți erau în drum spre serviciu sau spre școală, iar strada era relativ liniștită. CNN a examinat un total de 11 videoclipuri care arată scena și convoiul militar israelian din diferite unghiuri, înainte, în timpul și după uciderea lui Abu Akleh.

Val de indignare la nivel internațional - SUA au cerut anchetă

Uciderea sa a provocat un val de indignare și condamnare din partea unei mari părți a comunității internaționale. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului s-a declarat „șocat” de moartea jurnalistulei și a cerut o anchetă independentă.

„Serviciile noastre sunt la fața locului pentru a verifica faptele”, se arată într-un tweet, care a cerut încetarea „impunității” și „o anchetă independentă și transparentă a crimei”.

Statele Unite au cerut și ele o anchetă independentă, considerând moartea reporterului „un afront la adresa libertății presei”.

„Suntem zdrobiți și condamnăm ferm uciderea jurnalistului american Shireen Abu Akleh în Cisiordania”, au declarat oficialii ONU.

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a condamnat dur comportamentul poliției în timpul înmormântării femeii, declarând că „a nu permite un adio pașnic și a nu fi lăsați în pace cei îndoliați, fără hărțuiri și umilințe, este de cel mai mic respect uman”.

