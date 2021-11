Anca Sigartău, despre PALMA primită de la Ioana Abur: Mi-a ÎNȚEPENIT fața! NU m-am așteptat să mă lovească locomotiva! Tu știi ce palmă ai?

Anca Sigartău joacă rolul lui Nuți din celebrul serial "Adela", difuzat în fiecare joi pe Antena 1, un personaj plin de surprize și plin de umor.

Pe 4 noiembrie 2021, telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură momentele deopotrivă extrem de emoţionante şi încărcate de tensiune când adevărul a ieşit în sfârşit la iveală şi Adela a aflat că adevărata sa familie este alta. “Cum ai putut să îmi furi viaţa?”, i-a reproşat Adela (Mara Oprea) Andreei (Oana Moşneagu), în vreme ce lui Nuţi (Anca Sigartău) i-a spus: “Tu nu ştii să fii mamă! N-ai fost nici pentru mine, nici pentru ea! Dintre toţi tu eşti cea mai vinovată şi pentru asta am să te urăsc toată viaţa mea!”.

Pus în faţa faptului împlinit, Paul (Mihai Călin) i-a reproşat Marthei (Carmen Ionescu): “Ai ştiut şi ai minţit atâţia ani! Poate eu am fost orb şi nu am văzut cine eşti cu adevărat, dar mă bucur că tata a văzut şi a apucat să fie şi el fericit cu altcineva!”.

Deşi adevărul a ieşit la iveală şi Adela a aflat cine este cu adevărat, povestea nu se încheie aici. 6 episoade mai sunt din acest sezon, dar filmările pentru cel de-al treilea sezon au început deja.

Telespectatorii vor putea urmări continuarea poveştii ce se bucură de o echipă de producţie cu o vastã experienţã în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie. Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vârciu, Maria Buză, Gelu Niţu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev vor putea fi urmăriţi începând de joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1, în cel de-al doilea sezon al serialului Adela.

Anca Sigartău, despre palma primită de la Ioana Abur

Episodul din 4 noiembrie și aflarea adevărului a venit la pachet cu o serie de palme, una dintre cele mai surprinzătoare fiind cea dintre Anca Sigartău (Nuți) și Ioana Abure (Ana Maria), adică cele două mame ale Adelei.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Anca Sigartău a făcut dezvăluiri despre palmele pe care le-a primit de la colega sa de scenă, într-un mod plin de umor.

"Acest video se numește reconstituirea. Avem secvența cu prietena mea, cu iubita mea, cu delicata mea, Ioana Abur. Și vine momentul în care trebuia să filmăm secvența aceea în care mi se dă o palmă. Și Ioana vine la mine și-mi spune: "Ancuța mea, nu pot!" Ea, fiind un om delicat, în timp ce mă mângâia și-mi spunea, mă uitam la mânuțele ei și am vâzut niște mânuțe firave și frumoase și am zis: "e ok, Ioana, nu e nicio problemă. Te rog frumos, dă, nu avem cum să ne prefacem, tu trebuie să-mi dai palma", pentru că era camera extrem de aproape și se vedea dacă dădea cu milă sau cu frică.

Și ea tot "nu pot să-ți dau". Și zic: "Ioana, hai să-ți spun. Oamenii așteaptă de 100 de episoade această palmă, cineva trebuie să o execute pe Nuți și să-i arate care-i treaba. Deci pentru spectatori, pentru telespectatori te rog eu frumos, să una cu sete, să-i răcorim pe cei de acasă".

Și începe, vine momentul... ZDRONG. Și-n momentul în care a dat, mi-a înțepenit fața înspre piscină, simțeam că-mi dau lacrimile, pentru că eu nu m-am așteptat să mă lovească locomotiva! Ioana are o palmă extrem de grea! Și mi-a zburat cercelul în piscină. Ok, stop, tras, mă uit la ea și "vai, Ancuța, te-a durut?" și mi-am dat seama că dacă-i spun că m-a durut, a doua oară când trebuia să facem dubla, ea nu ar mai fi dat așa.

Și tot ce mi-a ieșit a fost: "Hai, mă, Ioana, pe bune?! Nu e nimic, uite-mă ce bine sunt. Am nevoie să mă duc să mă dau cu pudră". A doua oară, iar mi-a zburat cercelul în piscină. De 14 ori! De fiecare dată mă duceam, ziceam că sunt bine, îmi dădeau lacrimile! De 14 ori, din toate unghiurile posibile. Mi-am luat o ditamai bucata de nu o să uit.

Și m-am dus la sfârșitul fimării și tot ce am putut să fac a fost să plâng!

Mă întâlnesc cu Ioana: "Ce frumos a fost, ce bine a fost! Dar ce ai?". Eu: "Nimic Ioana, absolut nimic! Ioana, tu știi ce palmă ai? Niciodată, pe nimeni, să nu mai altoiești!".

Deci ce voiam să vă zic, dacă are cineva nevoie, pază ceva, Ioana Abur e prima", a spus Anca Sigartău.