Anamaria Prodan, despre divorț și presupusele amante ale soțului său, Laurențiu Reghecampf: Lumea îmi spunea...

"Lumea îmi spunea "Ai văzut ce a zis Gigi? Că bărbatul tău are de 8 ani amante prostituate". Dar unde se văd ei? Că suntem tot timpul împreună! Laur a fost sunat la câteva minute (n.r- după ce a declarat că divorțează) de altcineva, ce a zis acolo? Acolo ce a zis? A spus că nu știe despre ce e vorba, că e în străinătate, că nu are chef de prostiile astea și nu-l interesează. De câți ani divorțăm noi? De câți ani sună lumea și întrebă "Divorțezi? Divorțezi? Divorțezi?".

Dacă făceam petreceri la Snagov, era și Reghe acolo. Și nu suntem swingeri ca să avem relații intime... Am auzit și asta. Se aruncă tot felul de nenorociri, eu sunt dracul de pe baltă. Toată lumea vorbește. Și e normal să vorbească pentru că sunt frumoasă, deșteaptă și am bani. Din 2005, nu a venit nimeni cu o poză, cu un film și să arate că "Anamaria s-a culcat cu ăla...". N-a existat! Eu nu am vorbit niciodată aiurea, fără să îmi asum. În perioada asta, eu am deranjat foarte mult. (...) Într-un timp foarte scurt am umilit mulți "importanți”, a spus Anamaria Prodan la GSP LIVE.

"Măi, prietenaș, te distrgeau de la cap la coadă"

"Cum zicea Gigi, "Știți voi ce făcea în vestiar cu nevestele jucătorilor...". Măi, prietenaș, hai să îți spun eu... Dacă nu eram eu, tu erai în aceeași situație în care erai când am venit eu cu Reghe la Steaua! Dacă tu stăteai în închisoare, unde ai stat, îți luau echipa și te distrugeau de la cap la coadă. Eu nu i-am luat niciun leu când i-am adus jucătorii. Era prietenul nostru și era la greu. Nu ai cum să faci așa ceva... Nu știu dacă Giovanni Becali și celălalt văr au lucrat gratis pentru Gigi Becali”, a adăugat Anamaria Prodan.

