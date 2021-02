Ana Morodan, probleme după moartea părinților: Am fost la psihiatru. Medicul mi-a spus că nu va dispărea

"Am avut o perioadă foarte grea, după ce mi-am pierdut părinții. Aveam atacuri de panică, anxietate. Am fost la psihiatru care mi-a spus că am un burn out și s-a transformat într-o mică depresie. Unul dintre medicii din Elveția mi-a spus că odată ce s-a activat anxietatea nu mai dispare niciodată. Lucru care m-a ambiționat să găsesc soluția și să îmi revin. În 1 ianuarie 2019 mi-am revenit. Sunt zile în care sunt foarte stresată, că am foarte mult de lucru, dar nu mai este genul ăla de anxietate”, a spus Ana Morodan la Antena Stars.