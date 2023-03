Ana Morodan a vorbit despre problemele cu pastilele și alcoolul: Pare tare, nu? Dar nu e! Am fost acolo, am trecut prin asta

În trecut, Ana Morodan spunea că a avut probleme cu „pastilele și alcoolul”.

„Pare tare, nu? Treaba asta cu pastila și alcoolul. Dar nu e! Am fost acolo, am trecut prin asta, așa că... trebuie să mă credeți: nu vă ajută. Doar te neutralizează, pe moment, dar problema e tot acolo. O înfrunți, o rezolvi și câștigi. Orice altceva e minciună temporară”, spunea Ana Morodan în 2019.

Tot în acel an, vedeta a dezvăluit care au fost cele mai grele momente din viața ei.

„Am simțit dintr-o dată că ceva nu este în regulă, până când mi s-au încleștat mâinile. Simțeam că dacă clipesc, corpul meu se va duce involuntar la cuțit. Nu am avut niciodată depresii, n-am avut nimic. Am stat într-o stare de panică cruntă. În decembrie anul trecut, spun foarte sincer, am crezut că nu mai trec în 2019. Am crezut că gata, s-a terminat, pusi pa, dungă roșie în buletin, aia e", a declarat Ana Morodan într-un material pentru Antena 1.

După ce și-a pierdut doi membri importanți ai familiei, tatăl și bunica, într-o singură săptămână, atât fizicul, cât și psihicul ei au clacat. Toate aceste probleme au condus-o la dependența de medicamente și alcool. Se pare că a fost și în pragul sinuciderii.

Traume generate de părinți

Aceasta a recunoscut că în copilărie a suferit traume generate de părinți, dar cu toate acestea îi iubește enorm și le-a mulțumit mereu pentru principiile de viață pe care i le-au transmis, dar și pentru femeia de succes care a devenit acum.

„I-am blamat toată viața că n-au avut grijă de mine, dar mă gândesc că mi-au dat niște lecții de viață incredibile. Mama, cu cancer în ultimă fază, la atâtea organe, în spital, îmi zice: să nu mă necăjesc, că ea nu a luptat atât să trăiască ca să cedeze acum. Familia mea m-a învățat că pot să devin cine vreau eu să devin", a mai declarat Ana Morodan.

