Stiri

Ambulanţă cu pacienţi, implicată într-un accident. Trei persoane, de urgenţă la spital
Data actualizării: 13:17 15 Noi 2025 | Data publicării: 13:17 15 Noi 2025

Ambulanţă cu pacienţi, implicată într-un accident. Trei persoane, de urgenţă la spital
Autor: Mihai Ciobanu

accident-mortal-iasi_12997900 Foto: Agerpres
 

Ambulanţă implicată într-un accident pe DN6, între Remetea Mare şi Izvin.

Traficul rutier dintre localitățile Remetea Mare și Izvin a fost complet blocat pe ambele sensuri, sâmbătă, după un accident în care au fost implicate o ambulanță privată ce transporta doi pacienți dializați și un autoturism cu doi pasageri.

ISU Timiș a anunțat că toate cele cinci persoane aflate în cele două vehicule sunt conștiente și cooperante. Trei dintre ele – cei doi pacienți din ambulanță și un pasager din autoturism – au necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit IPJ Timiș, accidentul s-a produs când un bărbat de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe DN6 dinspre Remetea Mare către Izvin, a pătruns pe contrasens la ieșirea din localitate și a lovit frontal ambulanța privată condusă regulamentar de un bărbat de 64 de ani.

În urma impactului, șoferul autoturismului și cei doi pacienți din ambulanță – o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani – au fost transportați la spital.

accident
ambulanta
