Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, primit de un secretar de stat. Iohannis, 7 ani pentru suplimentarea trupelor NATO din România. Chirieac: Am fost şocat. E praf

Întrebat ce reprezintă punctele roşii de pe hartă, Bogdan Chirieac a spus că "sunt zonele unde sunt desfăşurate mari unităţi ale armatei ruse în acest moment. Deci avem în Crimeea, în Donbass, regiune plină de etnici ruşi cu mai multă industrie decât restul Ucrainei. De altfel, Donbass are o suprafaţă cât un sfert din teritoriul României, dar la industrie e ce trebuie acolo. Altminteri, Ucraina nu e cine ştie ce ţară bogată, PIB-ul lor e la jumătate pe cap de locuitor faţă de România".

"De ce ar vrea Putin să anexeze o ţară mult mai săracă decât a lui?", a întrebat Victor Ciutacu.

"Este dincolo de... Şi Rusia, de altfel, are un PIB mai mic decât România pe cap de locuitor”, a mai punctat Chirieac.

"Deci avem unităţile în jurul Ucrainei. S-au mutat şi în Belarus. Saşa Lukachenko, fostul preşedinte de CAP, care se află la putere de 32 de ani şi asupreşte propriul popor, este ultima dictatură din Europa acolo, există din voinţa lui Vladimir Putin. S-au mutat aici două bombardiere nucleare, gest de forţă, chiar dacă nu le vor folosi. Mai avem şi Transnistria, unde sunt rămăşiţele Armatei a 14-a", a completat analistul.

”În contextul declarațiilor de ieri (miercuri – n.r.), 9 februarie 2022, ale ambasadorului Federației Ruse în România, Valery Kuzmin, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus ca acesta să fie convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde a avut loc o discuție la nivel de secretar de stat pentru afaceri strategice. Cu acest prilej, secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota i-a reiterat ambasadorului Kuzmin poziția repetată constant și clar de către România, SUA și NATO încă de la momentul negocierii Acordului româno-american privind scutul antirachetă încheiat în 2011 și inclusiv recent: facilitatea antirachetă de la Deveselu, parte integrantă a sistemului NATO de apărare antirachetă, are un caracter strict defensiv, nu este îndreptată împotriva Federației Ruse – vizând exclusiv potențiale atacuri cu rachete balistice din afara spațiului euroatlantic, și nu există niciun fel de intenție sau posibilitate de amplasare în cadrul acestei facilități de rachete de tip ofensiv”, anunță MAE.

”Asta e o ruşine naţională. Să îl pui pe unul ca Iulian Fota secretar de stat la MAE arată cât e de praf pe politică externă premierul Ciucă. Dacă domnia sa l-a numit. Sau cine l-a numit e praf. Iulian Fota bate câmpii. Şi, reprezentând statul român, se vede cu ambasadorul Rusiei să dea el semnale. Vă daţi seama că râde ăla şi cu partea dorsală de Iulian Fota. Tot sistemul s-a oripilat!”, a declarat Bogdan Chirieac.

"S-a întâmplat că astăzi, preşedintele nostru, Klaus Iohannis, a anunţat că de 7 ani a lucrat ca să aducă mai mulţi militari americani. Am rămas şocat. Eu credeam că meritul principal îl are Vladimir Putin, care în 2014 a invadat/anexat Crimeea, şi atunci toată lumea s-a îndreptat către Marea Neagră. Noi tot spuneam să nu se uite lumea doar la nord, la Marea Baltică, să se mai uite şi aici. Am aflat că dl Iohannis a lucrat atât de bine încât 2000 de militari americani se duc în Polonia şi 1000 vin în România. Deci a lucrat şi pentru România şi pentru Polonia. Asta înseamnă valoare", a mai punctat analistul.

Glumă tare cu autostrada Ploieşti-Sibiu

"Dacă de la Sibiu la Piteşti era autostradă, vreau să spun că, la cât de frumoasă e România, americanii nu mai plecau, se însurau toţi la Constanţa", a concluzionat Chirieac.

