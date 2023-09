"Dacă vedeam 2-3 sticle de vin, nu mă apucam. Nu era suficient". Cum a scăpat Nadine de dependența de alcool: "Ăla a fost un moment care m-a scurtcircuitat. Atunci am făcut un pact cu Hristos"

"Dacă vedeam 2-3 sticle de vin, nu mă apucam. Nu era suficient"

"M-am întors în România cu dependența de alcool. Cât am stat 7 ani în America, n-am reușit să scap de dependența de alcool. Când am venit în România, mă înscrisesem într-un club de vin. Dacă vedeam pe masă 2-3 sticle de vin, nu mă apucam, pentru că nu era suficient. Eram foarte fericită că am intrat în aces club, care îmi dădea la cutie vinul.

Aveam copilul deja și am început să simt vinovăție că miros a țigară și alcool, când îi citesc povestea seara. M-am gândit că el va asocia povestea de seară și momentul cu mami cu alcoolul și tigara și că eu, sigur, voi vrea, când el va fi adolescent, să nu fumeze și să bea. Stăteam la masă până seara târziu, beam până dimineață.

"Tot drumul pe scări și cât mă spăl pe dinți, nu beau nimic?"

Urma să sting luminile jos, să mă urc în dormitor, ca să mă spăl pe dinți, să mă pregătesc pentru culcare. După aia, am intrat în panică. "Dar tot drumul ăla pe scări și cât mă spăl pe dinți, nu beau nimic?". Mi-am pus într-o sticluță de apă, de 0.5, mi-am pus un pic de vin, ca să am tot drumul, pe scări. Ăla a fost un moment care m-a scurtcircuitat și sunt recunoscătoare că a avut puterea acel moment să intre atât de mult în mine, pentru că sunt oameni care nu au niciun moment din ăsta. Atunci am făcut un pact cu Hristos, am o relație bună cu el. Atunci am început să studiez "human behavior' (n.r. comportamentul uman)", a povestit Nadine, în cadrul podcastului DilEMMA, potrivit viva.ro.

"Am început să beau la 15 ani"

"Am început să beau la 15 ani, mai mult sau mai puțin, în funcție de moment, în funcție de zile. La 37 de ani, îmi amintesc aniversarea, încă eram pe spritz. Eu începusem deja scanarea internă și începusem să meditez în America, intrasem la o școală de Budism, care m-a ajutat enorm. Meditând non-stop, pentru că era singurul loc în care aveam confort, prinsesem gustul la ceva, unde mentalul meu cu trupul meu sunt în armonie. Aveam acces la lucruri pe care, în mod normal, inconștientul nu mă lăsa să le accesez. Această scanare m-a ajutat să mă ancorez mai mult în mine, ca atunci când am renunțat la alcool, am putut să rămân în picioare. Echilibrul meu nu mai era în ce-mi dădea alcoolul, țigara și acel ritual", a adăugat ea.

