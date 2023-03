"Am devenit o povară pentru ceilalți...". Andreea Marin a vrut să se sinucidă

"Depresia este o boală! În primul rând, e o boală și nu o vină. Și cel care află că are depresie trebuie să înțeleagă asta, el nu e vinovat că are depresie. El este pur și simplu atins de o boală care se poate vindeca. Dar a încerca să te vindeci singur, mai cu seamă dacă ai ajuns într-un stadiu al bolii care te duce spre zone prea întunecate, îți duce mintea, sufletul, îți strici relațiile cu ceilalți, pentru că asta se întâmplă… Ai insomnii care devin pe termen lung și care te dărâmă pur și simplu. Nu mai poți să fii mamă bună, nu mai poți să fii soție bună, nu mai poți să fii colegă bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea nu se pot rezolva de unul singur.” a spus Andreea Marin la Fresh by UNICA.

"Nu este o glumă!"

"Nu știu cât de puternic să fii, pentru că mă priviți și vedeți în mine un om destul de puternic și, totuși, am ajuns să mă gândesc chiar și la momentul, cel de neacceptat pentru mine altfel, al sinuciderii. Deci, nu e o joacă! Din moment ce gândurile tale ajung acolo, te gândești că: "Îi scap pe ceilalți de o povară, că am devenit o povară pentru ceilalți și în felul ăsta închei povestea!”. Desigur că e o prostie pe care o privesc acum, sănătoasă fiind, dar vă rog să mă credeți că poate fi realitate. Și avem exemple în jurul nostru. Mădălina Manole, de exemplu.

Nu este o glumă! Așadar, cel mai sfânt este să mergi la un specialist, un om care știe ce e asta, care știe care e direcția de urmat, știe să te asculte, este imparțial pentru că nu-ți este rudă, nu te privește cu anumite suspiciuni sau punând o ștampilă asupra ta pentru că te cunoaște de multă vreme. Nu, lucrurile nu trebuie judecate așa!”, a mai spus vedeta.

Cum a decis Andreea Marin să plece pe Kilimanjaro: Nu a fost deloc ușor

"Eram într-un moment greu sufleteşte din viaţă şi am acceptat să plec alături de Călin Vrabie - lucrase la PRO TV, înainte, apoi pentru National Geographic. Am făcute echipă cu el şi am acceptat propunerea lui. El era un temerar, îşi dorea să urce pe cel mai înalt vârf al Africii. Eu aveam capacitatea şi de a aduce sponsori - pentru că nu e nimic ieftin în ziua de azi. Să realizezi un documentar într-o astfel de circumstanţă nu este o treabă la îndemâna oricui. Aveam şi o stare bună fizică, puteam să fac faţa muntelui. M-am antrenat puţin şi aici în Bucegi, la noi acasă, însă eram în momentul acela greu". Citește mai departe>>

