Alina Mavrodin Vasiliu: ”Am fost printre cei care au mai ținut pixul în poziția de luptă”. Cum se încearcă suprimarea unui cotidian

De mai mulți ani, primarii din Dâmbovița sunt într-o secretomanie totală. Ei spuneau că îşi publică anunţurile doar pe site-uri proprii, încălcând evident prevederile legale. În realitate, aşa cum a reieşit din monitorizări realizate de redacţia cotidianului Jurnal de Dâmbovița, multe primării şi chiar instituţii publice din judeţul Dâmboviţa nici nu aveau încă site funcţional la data monitorizării, unele abia dacă aveau „site-ul” în lucru, altele nu îşi actualizau site-urile, nu îşi publicau anunţurile de convocare ale şedinţelor de Consiliu Local, hotărârile de Consiliu Local şi nici alte anunţuri de interes public prevăzute de legile anterioare adoptării OG 57/2019.

Alina Mavrodin Vasiliu, profesor și jurnalist, a scris că: ”Este deja de notorietate că unele UAT-uri au pierdut procese în instanţă, ca urmare a faptului că nu au putut face dovada publicităţii pentru convocarea şedinţelor de Consiliu Local sau pentru proceduri de licitaţie, iar această situaţie avem informaţii că va lua amploare şi în judeţul Dâmboviţa. Având în vedere jurisprudenţa în acest domeniu, considerăm că suntem pe deplin îndreptăţiţi să vă informăm că există pericolul ca instanţele judecătoreşti să fie sesizate în continuare cu astfel de speţe, cu suportarea consecinţelor de rigoare. Tot de notorietate este şi faptul că pe piaţa ”mass-media” dâmboviţeană există de câţiva ani o practică ilegală a distribuirii unor tipărituri, aşa zise “publicaţii”, neînseriate oficial prin cod ISSN (aşa cum o impun prevederile Codului Fiscal şi cele ale Legii depozitului legal), unele autointitulate chiar “cotidian”, trase la xerox şi puse la dosare, având însă o apariţie neregulată, neprevăzută şi nefiind difuzate prin reţelele convenţionale de difuzare publică a presei. De ele s-au folositde câţiva ani şi Grupurile de Acţiune Locală (GAL-urile), majoritatea ocolind sistematic să îşi publice anunţurile în cotidianul „JURNAL DE DÂMBOVIŢA”- SINGURUL cotidian aflat în difuzare publică!!! De ce oare? Prietenii ştiu de ce! Vă mai informăm şi că un site de instituţie nu este “mijloc de informare în masă”, Codul Administrativ precizând fără echivoc în articolele sus menţionate că anunţurile (de ex. cele de licitaţii) trebuie publicate în Monitorul Oficial, într-un cotidian naţional şi într-un cotidian local, pe pagina de internet a instituţiei, etc. Acesta, ca principiu de publicitate şi de transparenţă! Aşadar, reţineţi şi din această enumerare că pagina de internet a unei UAT, instituţie, etc, nu este mijloc de informare în masă. Numai cine nu vrea, nu pricepe!”

Cu câteva excepții, primăriile nu își publică anunțurile pentru ordinea de zi sau licitații etc în cotidianul Jurnal de Dâmbovița

Se pare că sunt respectate comenzile din trecut date de niște șefi de partide, cu consecințe foarte grave și în privința îngrădirii drepturilor cetățenilor și cititorilor de a avea acces la informațiile de interes public. Totul se petrece astfel deși reprezentanții UAT-urilor sunt obligați de lege să publice anunțurile în mass-media locală! Acest cotidian, de 25 de ani pe piața locală, singur în difuzare în chioșcurile de presă, nu face parte din mass-media locală... desigur, în opinia lor. Practic, jurnaliștii sunt ”suprimați, asasinați, omorâți cu zile”.

Ziariștii de la Jurnal de Dâmbovița au transmis multe adrese în acest sens către toate primăriile, tuturor instituțiilor descentralizate din subordinea prefectului, deci nu pot să spună că nu cunosc situația, că nu cunosc obligațiile legale de publicitate sau că nu știau că Jurnal de Dâmvobița este, de foarte mulți ani, singurul cotidian local din județ, singurul aflat în rețeaua de difuzare a presei.

Despre acest subiect am vorbit cu Alina Mavrodin Vasiliu dorind astfel să tragem un semnal de alarmă la nivel național privind situația din Dâmbovița

”De ce ziarul ocolit?”

Este vorba despre ceva grav atât din punct de vedere administrativ, cât și jurnalistic, ceva pus la cale împotriva acestui cotidian care, de câțiva ani este ocolit, în mod organizat, de la publicarea anunțurilor de interes public, ceea ce duce practic la suprimarea publicației (faptă interzisă de Constituția României). Jurnal de Dâmbovița este singurul cotidian aflat în difuzare publică în județ.

”Aici este o mare problemă. Ocolirea ziarului nostru, care este singurul cotidian aflat în difuzare, ridică niște semne foarte mari de întrebare. Să nu uităm că îi privează și pe cetățeni de dreptul de a avea acces la informația publicată într-un ziar pe care ei îl pot avea de pe piață. Altfel cum aduci la cunoștința publică un anunț, o procedură administrativă, dacă scoți publicul din lanțul dintre autoritate și presă? Suntem singurul ziar pe piață și totuși, cei mai mulți primari nu publică la noi nimic, niciun anunț!

Din 2015, am tot sesizat aceste probleme în fiecare an. Le-am trimis și parlamentarelor astfel de adrese pentru că presa este foarte importantă într-un stat de drept. Este singurul ziar cotidian de aici! Și ei nu publică anunțuri de licitații. În lege scrie foarte clar cum trebuie făcută publicarea. Sunt primării care nu au nici măcar site unde să-și posteze anunțurile.

Nu poți să calci în picioare drepturile jurnaliștilor! Nu poți să le îngrădești dreptul de a profesa și de a putea exista din sursele acestea de finanțare prevăzute de legiuitor. Noi am fost printre cei care au mai ținut pixul în poziția de luptă. Fenomenul este îngrijorător. (...) Se urmărește suprimarea publicației care este lovită de foarte mulți ani și a pornit cu comenzi explicite și de notorietate. S-a dat comandă pe unitate. (...) Pe jurnaliști nu-i mai poate apăra nimeni! Noi, când am înființat ziarul, acum 25 de ani, era un deșert în presa și cultura din Dâmbovița. Am să lupt până în ultima clipă pentru acest ziar fondat cu multă jertfă. Și de murim, să murim în picioare, dar măcar lumea să știe ce se întâmplă”, a spus Alina Mavrodin Vasiliu în exclusivitate pentru DC News.

