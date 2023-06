Alimentul care te ajută să pierzi în greutate și previne constipația

Mănâncă fără să te îngrași. Aceasta este dorința multora, iar konjacul, un aliment mai puțin cunoscut, face acest lucru posibil.

Konjacul este compus în principal din apă (90%) și fibre vegetale (restul de 10%), al căror nume este glucomannan, care, potrivit revistei științifice Scielo, „are o capacitate excepțională de a capta apa, formând o soluție vâscoasă. Aceasta este cheia superalimentului: prin creșterea dimensiunii sale în stomac, produce o senzație prelungită de sațietate, notează 20minutos.es.

În plus, se estimează că pentru fiecare 100 de grame de paste konjac, organismului nostru îi sunt furnizate mai puțin de 10 calorii, față de cele 300 pe care le-ar însemna consumul celor 100 de grame de paste normale. Ultimul dintre marile sale beneficii este legat de tranzitul intestinal. Acest aliment ajută la prevenirea constipației.

Ce este konjac și pentru ce se utilizează?

Leticia Garnica Baselga, membru al Asociației Profesionale al Dieteticienilor-Nutriționiști din Madrid (CODINMA) rezumă astfel beneficiile acestui aliment: „după cum știm, fibrele ne ajută să controlăm glicemia, îmbunătățesc tranzitul intestinal, previne diabetul de tip 2 și, de asemenea, ne ajută să reglăm colesterolul și să îmbunătățim microbiota intestinală”.

Dar, dacă nu are calorii, carbohidrați, grăsimi sau proteine, ce nutrienți ne oferă pastele și făina Konjac? Leticia a explicat pentru 20Minutos că proprietățile sale nutritive sunt practic nule. „Nu are niciun aport de micro sau macronutrienți, iar dacă îl facem alimentul vedetă în dieta noastră, poate duce la un dezechilibru nutrițional”. Din acest motiv, are unele pericole.

Pericole și precauții în consumul de konjac

Konjacul este un aliment care nu îngrașă, previne constipația și oferă sațietate. Cu toate acestea, nu ne oferă vitamine sau energie de niciun fel. Leticia Garnica spune că: „Din punctul meu de vedere nu are sens să recurgem la acest tip de alimente deoarece trebuie să avem o dietă bogată în legume, fructe și leguminoase”.

Cu toate acestea, membrii CODINMA subliniază că, în cazul în care doriți să utilizați konjac pentru a pierde în greutate, acesta nu trebuie consumat ca înlocuitor pentru alte alimente.

Prin urmare, dacă vom alege să consumăm konjac trebuie să luăm în considerare sfaturile Agenției Spaniole pentru Siguranța Alimentară și Nutriție:

1. Consumați konjac cu suficientă apă.

2. Nu consumași konjac înainte de culcare

3. Evitati consumul dacă luați medicamente

4. Există pericol de sufocare pentru persoanele care au o dificultate la înghițire

