Alexandru Arşinel, dus de urgenţă la spital

Update: Potrivit unor informaţii de la spital, se pare că maestrul Arşinel ar fi ajuns la unitate cu tensiune foarte mare.

Maestrul Alexandru Arşinel a fost preluat de acasă de o ambulanţă şi a fost dus de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău, anunţă România TV. Actorul este conştient şi cooperant, spune sursa citată. Alexandru Arşinel a sunat la 112 şi a spus că nu se simte deloc bine, iar ambulanţa a ajuns rapid la locuinţa sa. Medicii care l-au consultat au stabilit că este nevoie să fie transportat la spital pentru investigaţii.

Artistul Alexandru Arșinel (82 de ani) a declarat la Antena 3, că a rămas surprins de hotărârea primarului Capitalei de a nu-i mai prelungi contractul de colaborare cu Teatrul de revistă Constantin Tănase.

”Am făcut foarte multe. A fost primul teatru care a fost reabilitat și asta datorită intervențiilor noastre și datorită unor primari care au lucrat pentru Primărie și care erau de diferite culori. Ne-a șocat faptul că, fără să analizeze, fără să întrebe, fără să cerceteze a zis: nu 6 luni, 2 luni. De ce 2 luni? 2 luni. Eu rămânând drept colaborator, nu angajat în Teatru”, a afirmat Alexandru Arșinel (82 de ani), într-un interviu pentru Antena 3.

Mărturisește că decizia edilului Bucureștiului, cu care nu a discutat niciodată față în față, l-a afectat, dar și că se simte inhibat de Nicușor Dan.

”Încercând să urmăm drumul început, am văzut că nu mai ajungem la un rezultat. De fapt, suntem prigoniți. (...) Câteva luni am tăcut că nu știam ce să zic, cum să reacționez, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Când ai actori de bază, actori cu o anumită calitate îi lași să muncească, cât pot să muncească. (...) Am rămas surprins. (...) Mă afectează. Mă afectează că o face nu numai cu mine, probabil, (...) o face cu mai mulți artiști probabil, și nu numai artiști pe care îi inhibă, îi face să nu îndrăznească să ajungă mai departe, cred. (...)

Nici n-am îndrăznit să mă duc pentru că, efectiv, omul ăsta mă inhibă, pentru că nu știu care este direcția gândirii sale, ce gândește nu s-a exprimat niciodată”, susține actorul.

