Alexandru Arșinel, despre Nicușor Dan: Omul mă inhibă. N-aș vrea să dispar din lumea asta cu gândul că m-a urât pentru ceva

Actorul Alexandru Arșinel spune că a fost surprins de hotărârea primarului Bucureștiului, Nicușor Dan, de a nu-i mai prelungi contractul de colaborare cu Teatrul Constantin Tănase.

”Am făcut foarte multe. A fost primul teatru care a fost reabilitat și asta datorită intervențiilor noastre și datorită unor primari care au lucrat pentru Primărie și care erau de diferite culori. Ne-a șocat faptul că, fără să analizeze, fără să întrebe, fără să cerceteze a zis: nu 6 luni, 2 luni. De ce 2 luni? 2 luni. Eu rămânând drept colaborator, nu angajat în Teatru”, a afirmat Alexandru Arșinel (82 de ani), într-un interviu pentru Antena 3.

Mărturisește că decizia edilului Bucureștiului, cu care nu a discutat niciodată față în față, l-a afectat, dar și că se simte inhibat de Nicușor Dan.

”Încercând să urmăm drumul început, am văzut că nu mai ajungem la un rezultat. De fapt, suntem prigoniți. (...) Câteva luni am tăcut că nu știam ce să zic, cum să reacționez, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Când ai actori de bază, actori cu o anumită calitate îi lași să muncească, cât pot să muncească. (...) Am rămas surprins. (...) Mă afectează. Mă afectează că o face nu numai cu mine, probabil, (...) o face cu mai mulți artiști probabil, și nu numai artiști pe care îi inhibă, îi face să nu îndrăznească să ajungă mai departe, cred. (...)

Nici n-am îndrăznit să mă duc pentru că, efectiv, omul ăsta mă inhibă, pentru că nu știu care este direcția gândirii sale, ce gândește nu s-a exprimat niciodată”, susține actorul.

Întrebat de Mihai Gâdea ce mesaj i-ar transmite primarului Capitalei, artistul a spus:

”Nu știu cum gândește. Nu știu ce gândește. Vreau să-i spun doar atât: iubesc meseria asta imens de mult. S-ar putea să nu mai pot să realizez ceea ce am făcut de-a lungul a zeci de ani, dar că nu regret nimic din ceea ce am făcut în Teatrul Tănase, iar dacă vreodată își va seama că ceea ce am făcut a fost și bine să-mi arate un semn de recunoștință. N-aș vrea să dispar din lumea asta cu gândul că m-a urât pentru ceva. Nu știu.

Artiștii nu pot fi urâți. Artiștii trebuiesc iubiți. (...) Nu pot să-l judec, nu pot să-l judec, nu vreau. De ce? De ce să-l judec”.

Actorul Alexandru Arșinel crede că poate primarul Bucureștiului vrea să demonstreze ceva prin faptul că nu a mai semnat colaborarea artistului cu teatrul Tănase.

”Nu m-au scos din teatru, m-au scos dintr-o viitoare angajare. Mi-au făcut contract pe 2 luni, mi-au prelungit și dup-aia nu mi-au mai prelungit. Pentru mine era important să prelungească contractul. Am și probleme cu soția și voiam să am și o doză, hai să zic, de liniște sufletească”, a mai afirmat actorul.

