€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142
 
DCNews Stiri Alertă într-un liceu din Capitală din cauza mirosului de gaze: 200 elevi și profesori evacuați
Data actualizării: 18:11 20 Noi 2025 | Data publicării: 15:44 20 Noi 2025

Alertă într-un liceu din Capitală din cauza mirosului de gaze: 200 elevi și profesori evacuați
Autor: Iulia Horovei

pompieri sesizati privind miros de gaze liceu capitala Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din Capitală. Sursa foto: Agerpres
 

Elevii și personalul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” din Capitală au fost evacuați joi, după ce pompierii au fost alertați privind un miros de gaze detectat în exteriorul clădirii.

Update: 

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București:

Ca urmare a unui apel primit la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, astăzi 20 noiembrie 2025, la ora 13:11, prin care se sesiza prezența unui miros de gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București, o echipă de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului și a luat primele măsuri de siguranță, sistând alimentarea cu gaze naturale pentru liceul respectiv, începând cu ora 14:25.

În urma verificărilor efectuate de către echipa Distrigaz Sud Rețele, a fost depistat un defect la postul de reglare măsurare aferent unității de învățământ, care va fi remediat în cursul acestei zile de către personalul societății noastre. Precizăm că nu au fost depistate pierderi de gaze în zona rețelei de distribuție a gazelor naturale adiacentă imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia.

De asemenea, au fost identificate pierderi la instalația de utilizare exterioară a gazelor naturale care alimentează liceul. Reluarea alimentării cu gaze naturale se va face după realizarea verificării/reviziei instalației de utilizare gaze a liceului de către un operator economic autorizat A.N.R.E., contractat de către administrația liceului, care să ateste că instalația de utilizare îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.

Elevi și profesori evacuați din liceu

Pompierii bucureșteni efectuează verificări joi, 20 noiembrie, la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, în urma unei sesizări de miros de gaze în exteriorul clădirii.

„Se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Distrigaz este prezentă la fața locului. În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, între care elevi și personalul școlii, fără a acuza probleme medicale.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF, potrivit Agerpres.

Citește și: EXCLUSIV Țevile de gaz și drumurile. Robert Negoiță, explicații la DC News

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

liceu
capitala
bucuresti
miros gaze
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Viitorul sănătății feminine: Prevenție, reconstrucție și fertilitate
Publicat acum 5 minute
„Această mișcare ar pulveriza Bucureștiul!” Caramitru, analiză pentru alegerile din București 2025
Publicat acum 13 minute
Cum să scapi de răceală mai repede? Un truc simplu pentru nasul înfundat
Publicat acum 39 minute
Clemă panouri solare: Tipuri și sisteme de montaj pentru o instalație fiabilă
Publicat acum 41 minute
Ce trebuie să facă România, de fapt, pentru a putea realiza o reformă a educației / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat acum 22 ore si 38 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close