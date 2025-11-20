Alertă într-un liceu din Capitală din cauza mirosului de gaze: 200 elevi și profesori evacuați

Update:

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București:

Ca urmare a unui apel primit la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele, astăzi 20 noiembrie 2025, la ora 13:11, prin care se sesiza prezența unui miros de gaze naturale la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, din sectorul 4 al municipiului București, o echipă de intervenție s-a deplasat imediat la fața locului și a luat primele măsuri de siguranță, sistând alimentarea cu gaze naturale pentru liceul respectiv, începând cu ora 14:25.

În urma verificărilor efectuate de către echipa Distrigaz Sud Rețele, a fost depistat un defect la postul de reglare măsurare aferent unității de învățământ, care va fi remediat în cursul acestei zile de către personalul societății noastre. Precizăm că nu au fost depistate pierderi de gaze în zona rețelei de distribuție a gazelor naturale adiacentă imobilului și nici infiltrații în subsolul acestuia.

De asemenea, au fost identificate pierderi la instalația de utilizare exterioară a gazelor naturale care alimentează liceul. Reluarea alimentării cu gaze naturale se va face după realizarea verificării/reviziei instalației de utilizare gaze a liceului de către un operator economic autorizat A.N.R.E., contractat de către administrația liceului, care să ateste că instalația de utilizare îndeplinește condițiile de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile normelor tehnice.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.

Elevi și profesori evacuați din liceu

Pompierii bucureșteni efectuează verificări joi, 20 noiembrie, la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, în urma unei sesizări de miros de gaze în exteriorul clădirii.

„Se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Distrigaz este prezentă la fața locului. În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, între care elevi și personalul școlii, fără a acuza probleme medicale.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF, potrivit Agerpres.

