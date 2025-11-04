Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin înaintea orei locale 20:00 (19:00 GMT), potrivit cotidianului local Het Laatste Nieuws, informează EFE și Agerpres.

Unele dintre avioanele care se îndreptau spre principalul aeroport din Bruxelles şi aeronavele care trebuiau să aterizeze în capitala belgiană sunt deviate acum către alte localităţi din Belgia, precum Liege, Charleroi sau Bruges şi, de asemenea, către aerodromuri externe precum Paris sau Frankfurt, conform site-ului specializat Flight Radar.

Alte avioane rămân în aer într-un circuit de aşteptare, în timp ce terminalul Zaventem a declarat pentru Het Laatste Nieuws că "investighează cazul" şi că, deocamdată, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem.