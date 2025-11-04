€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:24 04 Noi 2025 | Data publicării: 22:24 04 Noi 2025

BREAKING NEWS Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară
Autor: Ioan-Radu Gava

avion_54015100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @yaroslav-astakhov-
 

Aeroportul din Bruxelles şi-a închide spaţiul aerian din cauza prezenţei unor drone.

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin înaintea orei locale 20:00 (19:00 GMT), potrivit cotidianului local Het Laatste Nieuws, informează EFE și Agerpres.

Unele dintre avioanele care se îndreptau spre principalul aeroport din Bruxelles şi aeronavele care trebuiau să aterizeze în capitala belgiană sunt deviate acum către alte localităţi din Belgia, precum Liege, Charleroi sau Bruges şi, de asemenea, către aerodromuri externe precum Paris sau Frankfurt, conform site-ului specializat Flight Radar.

Alte avioane rămân în aer într-un circuit de aşteptare, în timp ce terminalul Zaventem a declarat pentru Het Laatste Nieuws că "investighează cazul" şi că, deocamdată, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drone
bruxelles
aeroport
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară
Publicat acum 25 minute
Prăbușirea Ucrainei: Anatomia unui scenariu-limită. România, de partea liniei roșii
Publicat acum 54 minute
Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi
Publicat acum 54 minute
Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran
Publicat acum 59 minute
Statele Unite relaxează o parte din sancțiunile impuse Belarusului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 11 ore si 4 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close