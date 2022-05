ALARMANT: Gravidele care fumează 5 ţigări pe zi îşi pot îmbolnăvi bebeluşii de LEUCEMIE

Unele dintre cercetările realizate anterior au asociat obiceiul părinților de a fuma cu o creștere a riscului de leucemie la copii, însă rezultatele lor au fost mai puțin consistente în cazul mamelor decât al taților, sugerează un studiu citat de Daily Mail. Studiul actual este primul care asociază obiceiul fumatului practicat de ambii părinți cu schimbările genetice specifice ce apar la nivelul celulelor tumorale ale copiilor cu leucemie limfoblastică acută (ALL), susține autorul cercetării, Adam de Smith de la Centrul pentru cancer Helen Diller din cadrul Universității San Francisco din California, Statele Unite.

"Erorile" din ADN-ul bebeluşului cauzate de fumatul în timpul sarcinii duc, mai târziu, la leucemie

În cadrul acestui studiu au fost observate "dovezi ale efectelor toxice ale fumatului de tutun asupra genelor leucemiei", după cum a explicat Smith prin email pentru sursa citată, semne care "nu sunt moștenite de la părinți, ci sunt dobândite de celulele imunitare ale copilului". Cercetătorul a completat că "cele mai importante ferestre ale expunerii la tutun sunt în timpul sarcinii și după naștere". Leucemia limfoblastică acută este un tip de cancer ce debutează încă de la prima versiune a celulelor albe numite limfocite, în măduvă, zona interioară moale a oaselor în care sunt fabricate noi celule ale sângelui. Acest tip de cancer presupune că măduva produce limfocite neregulate cu erori în ADN-ul acestora, cunoscute sub numele de deleții, ce determină o înmulțire neobișnuită a acestora și "înghesuirea" celulelor sănătoase. În fiecare an, circa 5.970 de noi cazuri de ALL sunt diagnosticate în Statele Unite, iar aproximativ 1.440 de persoane mor din cauza aceste afecțiuni, conform Societății Americane pentru Cancer. Cei mai expuși riscului de ALL sunt copiii cu vârsta sub cinci ani, deși majoritatea deceselor sunt înregistrate în cazul adulților, mai arată sursa citată.

Şi 5 ţigări pe zi pot dăuna sarcinii

Potrivit concluziilor acestui studiu, efectuat pe mostre prelevate de la 559 pacienți cu ALL, aproape două treimi dintre acestea conțineau cel puțin una dintre deleții, iar cele mai multe dintre ele au fost mai des întâlnite la copiii ale căror mame au fumat în timpul sarcinii și după naștere. Pentru fiecare cinci țigări fumate pe zi în timpul sarcinii, exista o creștere cu 22% a numărului de deleții; iar pentru fiecare cinci țigări fumate zilnic în timpul alăptării s-a constatat o creștere cu 74% a numărului de deleții. De asemenea, fumatul a cinci țigări pe zi de către mamă sau tată înainte de concepție a fost asociat cu o creștere de 7-8% a numărului de deleții. Oamenii de știință au mai observat că fetușii de sex masculin sunt mai sensibili la efectele fumatului matern, inclusiv la practicarea acestui obicei înainte de concepție.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News