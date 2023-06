Alăptatul influențează mai târziu rezultatele copilului la testele de la școală - Studiu

Un nou studiu confirmă beneficiile alăptării, arătând impactul acestuia asupra rezultatelor copiilor la teste în adolescenţă, scrie Ziarul de Iași, citând CNN.

Studiul, publicat luni în jurnalul Archives of Disease in Childhood, a urmărit aproximativ 5.000 de copii britanici de la începutul anilor 2000 până la ultimul an de liceu, a explicat autorul principal al studiului, dr. Reneé Pereyra-Elías, doctorand şi cercetător în Unitatea Naţională de Epidemiologie Perinatală de la Universitatea din Oxford.

Copiii au fost împărţiţi în grupuri în funcţie de cât timp au fost alăptaţi: deloc, câteva luni sau timp de un an sau mai mult. Cercetătorii au comparat apoi rezultatele copiilor la testul General Certificate of Secondary Education din Marea Britanie în ultimii ani de şcoală secundară. Oamenii de știință au descoperit că a existat o îmbunătăţire modestă a rezultatelor la test asociate cu alăptarea mai mult timp, a spus Pereyra-Elías.

Și dacă mama nu poate alăpta?

Astfel, potrivit cercetării, în comparaţie cu cei care nu au beneficiat niciodată de lapte matern, copiii care au fost alăptaţi timp de cel puţin 12 luni au avut o şansă cu 39% mai mare de a obţine o promovare mare atât la examenele de matematică, cât şi la examenele de engleză GCSE şi au avut cu 25% mai puţine şanse să pice examenul de engleză.

"Dar asta nu înseamnă că fiecare familie trebuie să-şi alăpteze copilul", a spus Pereyra-Elías.

"Nu este posibil ca fiecare familie să alăpteze, iar cele care nu alăptează nu ar trebui să fie ruşinate sau să se simtă vinovate că şi-ar putea pune copiii într-un dezavantaj", a spus cercetătorul.

Analiza datelor este precisă mai ales datorită dimensiunii eşantionului său, a spus dr. Kevin McConway, profesor emerit de statistică aplicată la Open University din Anglia.

"Deşi rezultatele sunt cu siguranţă interesante, trebuie să ţineţi cont de limitările care apar inevitabil în cercetare folosind date observaţionale din studiile majore", a adăugat McConway, care nu a fost implicat în acest studiu.

Legătura dintre alăptare şi rezultatele testelor de la școală

"Faptul că studiul a fost observaţional înseamnă că a urmărit comportamentul oamenilor, mai degrabă decât să atribuie aleatoriu comportamentul în cauză", a mai spus McConway.

În consecinţă, rezultatele arată doar o corelaţie între alăptare şi rezultatele testelor - nu cauzalitatea.

"Nu este posibil să fii sigur despre ce cauzează ce", a spus acesta.

În Marea Britanie, mamele care au o poziţie socio-economică mai înaltă au şanse mai mari să-şi alăpteze copiii, iar copiii lor au mai multe şanse să se descurce bine la şcoală, a spus McConway.

"Asta nu înseamnă că alăptarea este cea care îi face pe copii să se descurce bine la şcoală - evident că ar putea fi un alt aspect al faptului că familia lor este relativ bună", a adăugat McConway.

"S-ar putea ca ceva legat de alăptare să determine copiii să aibă mai multe şanse să se descurce bine la examene, dar s-ar putea, de asemenea, ca un alt factor independent să influenţeze atât şansele ca el să fie alăptat, cât şi şansele să se descurce bine la teste", a mai spus McConway.

Se pare că oamenii de știință au încercat să controleze mulţi factori care le-ar putea influenţa rezultatele, cum ar fi capacitatea cognitivă a mamei, dar nu au putut explica totul într-un studiu observaţional.

