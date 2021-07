Ai transaminazele mari? Analize date peste cap la tinerii de 30-40 ani. Dr. Teodor Bădescu: Soluția care reglează destul de bine problema

Steatoza hepatică este un diagnostic des întâlnit în practica medicală, mai ales în ambulator, la pacienții cu stare clinică bună, dar care au ficatul mărit în dimensiuni, cu aspect strălucitor ecografic și modificări ușoare ale transaminazelor (TGO, TGP) și/sau GGT.

”Sunt pacienți tineri care au transaminazele mari. Mă refer la oameni între 30-40 ani. La o analiză banală, omul vede că are transaminazele mari. Și atunci te întrebi de ce și îi cauți markerii virali, vezi că-s negativi. Cauți diferite cauze: o hepatită autoimună, o colangită biliară primitivă. Nu are nimic din astea. Dacă are asociat un sindrom metabolic, este mai împănat, are ”colacul” pe sub tricou, este o persoană sedentară, este gurmandă, atunci diagnosticul este relativ simplu. Măsurile dietetice reglează destul de bine problema”, a explicat dr. Teodor Bădescu la DC News.

Dr Teodor Bădescu (SANADOR): Numărul de beri băut zilnic care te duce direct la ciroză

Dr Teodor Bădescu a vorbit și despre consumul de bere, lansând totodată o avertizare importantă.

„Alcoolul poate să fie considerat factor de risc atunci când este consumat fără moderație. De exemplu, consumul zilnic de alcool, chiar și într-o cantitate moderată, într-un anumit interval de timp, între zece și 15 ani, poate să ducă la ciroză”, a spus medicul Teodor Bădescu.

”În beri... ar fi suficient să bei câte două beri pe zi și ai putea ajunge la ciroză”, a explicat medicul, adăugând ulterior: ”Este mai puțin nociv consumul ocazional, chiar dacă e în cantitate mai mare, decât consumul zilnic.”

Cu privire la vin, ”medicii recomandă că e bine pentru sănătate dacă consumi un pahar de vin la prânz”.

De asemenea, în cadrul interviului, a lansat un avertisment și cu privire la alimentele procesate, ”care, de multe ori, sunt din import, nu știm exact cum s-au cultivat plantele sau cum au fost crescute animalele respective”. ”Abuzul alimentar intră în discuție. Poți consuma orice aliment, dar fără să faci abuz!”, a precizat medicul.