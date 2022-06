Agafiței, consilierul premierului Ciucă: România, destinație principală. Prioritățile majore

”Politicile guvernamentale au văzut în digitalizarea României una dintre principalele priorități pentru viitorul apropiat, nu trebuie să vă mai spun eu câte fonduri sunt alocate și din buget, și de la fondurile europene, pentru că au spus antevorbitorii mei. Cred că este o zi potrivită pentru intervenția aceasta. De dimineață am avut două întâlniri cu mediul de afaceri. Prima a fost cu o companie extrem de mare din domeniul IT la nivel global, a doua a fost cu o companie din telecomunicații și ambele și-au manifestat destul de explicit interesul pentru ceea ce înseamnă România și ceea ce înseamnă viitorul digital al României.

Suntem la un început bun, nu pot să spun că suntem foarte avansați, dar pot să spun că suntem la un început bun. Am totală încredere în noul ministrul al digitalizării, am văzut că lucrurile se mișcă bine. Chiar astăzi am primit felicitări de la o companie pentru transparență și pentru implicarea mediului privat în procesele de elaborare a actelor normative pentru cloud guvernamental și legislațiile secundare.

Mediul de afaceri susține și se implică în procesul de digitalizare

România este văzută în continuare ca o destinație principală pentru tot ce înseamnă IT și dezvoltarea sectorului digital cu câteva priorități majore. Una dintre ele și nu o să putem merge mai departe fără aceasta este alfabetizarea digitală. Dacă nu facem alfabetizarea digitală pentru cetățean și mai ales pentru funcționarul public care nu este obișnuit cu procesele digitale, degeaba le implementăm. O să ajungem să avem niște sisteme care nu sunt funcționale pentru că nimeni nu știe să le folosească. Sunt pași care s-au făcut înaintea guvernului de administrații locale și le salut pe calea aceasta

Mediul de afaceri ne susține în totalitate, avem discuții strânse și colaborări foarte apropiate cu ei. Toate politicile care se dezvoltă în sensul ăsta sunt făcute pentru a veni în întâmpinarea nevoilor reale, adică nu mai vrem să le facem pe hârtie ca să bifăm niște jaloane în PNRR sau să bifăm niște obligații pe care le avem la nivel european. Vrem să facem lucrurile să se întâmple cu adevărat.

După cum ați văzut, s-a început fiscalizarea ANAF-ului și a Ministerului de finanțe, ceea ce pentru noi înseamnă mare lucru pentru că fiscalizarea înseamnă colectare. După cum știți, una dintre marile probleme la nivel fiscal este colectarea de TVA, iar atunci când se reduce interacțiunea funcționarului cu sistemul și cu mediul privat, colectarea va crește. Dacă toată lumea este fiscalizată și conectată este mai greu să faci evaziune”, a explicat George Agafiței, Consilier de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului.

Urmărește dezbaterea integrală AICI:

Dezbatere sub marca DC News

Digitalizarea României, în ”epoca PNRR și a planurilor mărețe, deocamdată pe hârtie” CINE SUNT CAMPIONII, DAR ȘI FRÂNELE TRANSFORMĂRII DIGITALE.

După doi ani de pandemie, progresele sunt vizibile în materie de digitalizare, dar ritmul este, în continuare, foarte lent. România rămâne codașa Europei. Care sunt pârghiile prin care putem grăbi acest proces: legislație, finanțare, resursă umană, management performant sau voință politică.

Vezi lista completă a subiectelor și a invitaților AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News