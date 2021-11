Adriana Trandafir, în moarte clinică de ziua ei: M-a declarat moartă. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat

Adriana Trandafir, în vârstă de 65 de ani, a făcut dezvăluiri cutremurătoare la "Asia Express", acolo unde a format alături de fiica ei, Maria Speranța, una dintre cele mai puternice echipe.

Actrița a rememorat cu lacrimi în ochi un episod din viața ei pe care ar vrea să-l uite. Adriana Trandafir a fost în moarte clinică chiar de ziua ei și numai o minune înfăptuită de medici a readus-o atunci la viață.

În ediția 32 a sezonului 4 din Asia Express, din data de 9 noiembrie 2021, Adriana Trandafir nu s-a mai putut abține și a spus tot ce îi apăsa sufletul de o perioadă lungă de timp. În etapa opt din Asia Express - Drumul Împăraților, concurenții au fost provocați să povestească despre cele mai josnice momentele pe care le-au făcut în viața lor. Vedetele au vorbit cu rușine despre faptele lor, însă telespectatorii au ascultat-o cu sufletul la gură pe Adriana Trandafir.

"M-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus "astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta""

Artista susține că și-a părăsit corpul și a reușit să vadă cum medicii depuneau toate eforturile pentru a o salva. Abia după ceva timp a realizat ce s-a întâmplat. Actrița îi este pe vecie recunoscătoare unei doctorițe, care s-a chinuit din răsputeri să o readucă la viață.

"Într-un an, de ziua mea, am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, care a spus "e moartă", m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus "astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta" și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață", a povestit Adriana Trandafir, în ultima ediție a emisiunii Asia Express.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Adriana Trandafir are o poveste de viața demnă de filme, lucru care a condus-o către numele pe care i l-a pus fiicei ei.

Adriana Trandafir este mamă a doi copii și are o relație foarte specială cu ei. Ștefan și Maria Speranța îi seamănă mult, dar niciunul dintre ei nu i-a călcat pe urme mamei.

Maria Speranța este studentă la Haga, la Relații Internaționale, iar Ștefan este avocat.

Ce probleme a avut Adriana Trandafir cu fiul ei

Adriana Trandafir a mai fost căsătorită odată și are un fiu, pe nume Ştefan Bogrea. Artista a divorţat în urmă cu multe decenii de tatăl băiatului, iar, la acea vreme, judecătorul i-a încredinţat copilul fostului ei soţ.

Instanţa a considerat că Adriana n-ar putea avea grijă de fiu, întrucât viaţa aglomerată de actriţă nu i-ar permite asta.

Actrița a suferit foarte mult și pe lângă faptul că nu s-a împăcat niciodată cu decizia judecătorului, nici nu şi-a văzut băiatul foarte multă vreme. Dar, odată cu trecerea anilor, Ştefan Bogrea a înţeles de ce mama lui n-a fost alături de el, iar cei doi s-au împăcat.

În urmă cu 23 de ani, Adriana Trandafir avea să-şi refacă viaţa cu Bogdan, o căsnicie din care a rezultat Maria Speranța.

“Maria i-a adus bucurie şi linişte în viaţă. Chiar dacă copiii au stat despărţiţi, acum sunt buni prieteni, se întâlnesc. Adriana e din nou fericită”, au spus apropiaţii artistei.

Aşadar, venirea pe lume a fiicei ei i-a alinat actriţei suferinţa şi trauma tinereţii, de aici şi prenumele "Speranţa".

Adriana Trandafir a aflat abia la 50 de ani că a fost adoptată de sora mamei

Adriana Trandafir a suferit un mare șoc în momentul în care a aflat, după multă vreme, că a fost adoptată de sora mamei sale și că cea pe care o credea mama ei biologică era, de fapt, mătușa ei. Tot atunci, actrița a aflat că mai avea și trei frați.

Adriana Trandafir avea la momentul respectiv vreo 50 de ani. Vestea i-a fost dată de unul dintre frații ei. Înainte ca mama ei biologică să moară, a spus tot adevărul.

"După foarte multă vreme am aflat că nu era mama mea biologică și că eram înfiată. Pentru mine a fost un mare șoc, pentru că nu mi-am imaginat lucrul ăsta.

Să aflii, după o viață de om, că mai ai trei frați. Și am avut senzația, la început, că am fost mințită. Poate că și nespunerea adevărului este, într-un fel, o minciună. Mi-o amintesc pe mama biologică, pentru că am cunoscut-o. Știam că mă iubește, dar nu știam de ce mă iubește atât de mult, dintre toate femeile alea. Acum mă gândesc cu drag la amândouă. Poate că am fost fericită că le-am avut pe amândouă”, a spus Adriana Trandafir la Antena 3.

