Adrian Enache, amintiri cu Vladimir Putin: El era mai ciudat așa. M-am emoționat, am căzut în genunchi, am plâns / Foto: Facebook Adrian Enache

Adrian Enache a povestit la Realitatea Plus despre momentele în care a fost în Rusia și l-a văzut pe Vladimir Putin, cu ocazia mai multor evenimente sportive organizate la Moscova.

"Am văzut titlurile pompoase pe care le-ați afișat pe ecran să creadă lumea că sunt acum la Kremlin și cânt acolo, nu este adevărat. Asta a fost ce a fost în 2015 și în 2014 când am luat primul titlu mondial la fotbal, la campionatul mondial de fotbal cu artiștii din toată lumea și pe vremea aia Putin făcea chestii frumoase, în sensul că organiza campionate mondiale de fotbal pentru artiști în vederea promovării, jocuri olimpice, în primii 6 ani am jucat la Soci și după care ne-am mutat la Moscova și după care în 2018 au organizat campionat mare de fotbal la Moscova, deci avea niște acțiuni foarte frumoase pe vremea aia. Au avut campionatul mondial, ne-au premiat, au avut chiar de ziua mea, eu neștiind că ziua mea, 12 iunie, coincidea cu Ziua Națională a Rusiei, s-a ridicat tot stadionul în picioare, Temișan a făcut o glumă și a spus: "Pentru tine, uite cum te iubește poporul rus, de ziua ta s-au ridicat în picioare". După aia am aflat, prima dată am luat-o și m-am emoționat, am căzut în genunchi, am plâns și după aia a intrat Putin...", a declarat Adrian Enache la Realitatea Plus.

Adrian Enache: El era mai ciudat așa, dar atunci făcea lucruri frumoase

"Contactul direct cu Vladimir Putin cum a fost? Înțelegem că a fost marcat de o fază și anume că Vladimir Putin se spăla cu spirt după fiecare moment în care dădea mâna cu cei care erau prezenți acolo la Kremlin, nu?", l-a întrebat Ionela Arcanu.

"Avea foarte mulți oameni pe lângă el care aveau grijă să nu îi furăm ADN-ul, mă rog, cum se proceda la ei la nivel guvernamental, dar vreau să spun că la început, înaintea meciului de finală România-Brazilia, în 2014, au jucat politicienii și a jucat chiar Medvedev în echipa politicienilor, deci eram cu oameni politici pe teren, puteam să ne dăm mâna. El era mai ciudat așa, dar, repet, atunci făcea lucruri frumoase pentru oameni. Acum e cu totul altceva, e chiar foarte rău ce se întâmplă și îmi pare rău că bănuiesc că va intra în istorie ca și Adolf Hitler.", a spus Adrian Enache.

Gesturile care îl TRĂDEAZĂ pe Vladimir Putin. Profiler, analiză: Băiat al străzii, cu o mentalitate rudimentară

Profilerul Paul Herinean a analizat acum ceva timp gesturile lui Vladimir Putin, despre care spune că îl trădează. Inclusiv mersul liderului de la Kremlin ascunde ceva. Putin obișnuiește să meargă cu mâna stângă dreaptă pe lângă corp, iar pe cealaltă și-o bălăngănește. "În viață trebuie să dai primul cu pumnul" ar fi spus la un moment dat liderul de la Kremlin, afirmând că a învățat să fie dur în stradă.

"Cu toate că aparent ne-am așteptat de la Putin să fie extraordinar de bine pregătit și în zona aceasta de limbaj al corpului, urmărindu-l cu atenție găsim multe gesturi care îl trădează, cum au fost și în imaginile de la micul dejun cu Obama, de exemplu, mâna la nas, care trădează anxietate. Dacă mă întrebați pe mine, am văzut analizele care au fost făcute, părerea mea este că ar trebui să conectăm acest tip de comportament (mersul liderului de la Kremlin n.r.) al lui Vladimir Putin mai degrabă de trecutul lui de băiat al străzii. Mai degrabă conectez acest tip de comportament cu o mentalitate rudimentară pe care o are, mentalitate pe care, din păcate, la nivel macro vedem că o aplică și în relația dintre state, mă refer direct la conflictul din Ucraina. Chiar m-am gândit cum să spun asta la televizor. Gândiți-vă că sunteți undeva într-un cartier mai rău famat, nu neapărat din România, și imaginați-vă niște băieți ai străzii. Veți vedea acest tip de comportament.", a spus profilerul Paul Herinean la Realitatea Plus. Vezi mai mult AICI.

