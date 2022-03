Gesturile care îl TRĂDEAZĂ pe Vladimir Putin. Profiler, analiză: Băiat al străzii, cu o mentalitate rudimentară / Foto: Captură video Realitatea Plus

Profilerul Paul Herinean a analizat gesturile lui Vladimir Putin, despre care spune că îl trădează. Inclusiv mersul liderului de la Kremlin ascunde ceva. Putin obișnuiește să meargă cu mâna stângă dreaptă pe lângă corp, iar pe cealaltă și-o bălăngănește. "În viață trebuie să dai primul cu pumnul" ar fi spus la un moment dat liderul de la Kremlin, afirmând că a învățat să fie dur în stradă.

"Cu toate că aparent ne-am așteptat de la Putin să fie extraordinar de bine pregătit și în zona aceasta de limbaj al corpului, urmărindu-l cu atenție găsim multe gesturi care îl trădează, cum au fost și în imaginile de la micul dejun cu Obama, de exemplu, mâna la nas, care trădează anxietate. Dacă mă întrebați pe mine, am văzut analizele care au fost făcute, părerea mea este că ar trebui să conectăm acest tip de comportament (mersul liderului de la Kremlin n.r.) al lui Vladimir Putin mai degrabă de trecutul lui de băiat al străzii. Mai degrabă conectez acest tip de comportament cu o mentalitate rudimentară pe care o are, mentalitate pe care, din păcate, la nivel macro vedem că o aplică și în relația dintre state, mă refer direct la conflictul din Ucraina. Chiar m-am gândit cum să spun asta la televizor. Gândiți-vă că sunteți undeva într-un cartier mai rău famat, nu neapărat din România, și imaginați-vă niște băieți ai străzii. Veți vedea acest tip de comportament.", a spus profilerul Paul Herinean la Realitatea Plus.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Barack Obama

Paul Herinean a analizat și imaginile de la o întâlnire dintre Vladimir Putin și Barack Obama, în care cei doi președinți luau micul dejun împreună.

"Doi lideri foarte puternici, doi lideri carismatici, foarte siguri pe ei, deși Putin intră în scenă, să spunem, prin spatele lui Obama, știe exact unde vrea să se ajungă. Vedem gesturile relaxate din partea lui Obama, aproape un gest familial să spunem. Putin vine și face pe oaspetele care nu este mulțumit, adică vine și arată că ar fi deranjat de ceva. Evident că nu are niciun fel de importanță în arhitectura discuției diplomatice care a avut loc acolo, dar evident că știe că ochii sunt ațintiți asupra lui și vine și încearcă din nou să facă același lucru pe care știe să îl facă, vine și se arată nemulțumit cu ceva care nu are neapărat importanță cu subiectul discuției."

