Adrian Câciu explică de ce majoritatea votanților PNL și USR nu sunt de acord cu liderii lor: La dacii liberi e luptă mare

Potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research, majoritatea românilor își dorește ca statul să intervină mai mult în economie. Acest lucru sugerează, potrivit sociologului Remus Ștefureac, o „orientare spre securitate și stabilitate, mai degrabă decât spre risc și schimbare”.

Rezultatele sondajului au fost comentat de Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, într-o postare pe pagina sa de Facebook. El a precizat că majoritatea votanților PNL și USR nu sunt de acord cu liderii lor.

„'...Împărtășesc opinia că statul ar trebui să intervină mai mult în economie 71% dintre votanții PSD, 68% dintre votanții PNL, 61% dintre votanții USR și 57% dintre cei ai AUR...' (studiu INSCOP).

Să traducem:

1. 68% din votanții PNL NU SUNT DE ACORD CU LIDERII LOR când aceștia afirmă că piața trebuie să fie liberă-liberă și ca statul nu trebuie să intervină în economie.

2. 61% din votanții USR NU SUNT DE ACORD CU LIDERII LOR când aceștia afirmă că piața trebuie să fie liberă-liberă și că statul nu trebuie să intervină în economie.

3. Dacii liberi par mai libertarieni, e luptă mare acolo. De clasă, aș spune....

Enjoy!“, a scris Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, pe Facebook.

