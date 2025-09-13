Scandal în coaliţie pe tema eliminării plafonării la alimente. Câciu o contrazice pe Dogioiu: Nu există o asemenea decizie!

După ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că există "zvonuri" potrivit cărora Guvernul ar vrea să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază iar, apoi, purtătorul de cuvât al Guvernului Ioana Dogioiu, a declarat că această măsură a fost discutată şi decisă în coaliţie, intervine şi fostul ministru de Finanţe, Adrian Câciu.

"În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să creasca inflatia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca masura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%.

Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, poate este un pic influențat(a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii!Nu vă ajunge? Nu v-a ieșit IMCA și acum tot pe jupuire?", a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Adrian Câciu spune că purtătorul de cuvânt al Guvernului ar trebui să-şi ceară scuze

"Dna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliţiei de Guvernare dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliţia de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliţiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan decât în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coalitia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliţiei", a scris Câciu pe Facebook.

