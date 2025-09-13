Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune

După ce Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat, într-o postare pe Facebook, faptul că, potrivit unor "zvonuri" s-ar fi luat decizia la nivelul Guvernului de a nu se mai prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază, purtătorul de cuvânt al Guvernului a venit cu un mesaj oficial

"Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât şi al comercianţilor.

Săptămâna viitoare premierul va avea discuţii cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creşteri importante de preţuri", a transmis Nadina Ioana Dogioiu.

Ce a transmis Sorin Grindeanu

"Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

