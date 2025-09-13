Data actualizării: | Data publicării:

Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune

Autor: Mihai Ciobanu | Categorie: Stiri
Freepik.com
Freepik.com

Anunţ oficial privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

După ce Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat, într-o postare pe Facebook, faptul că, potrivit unor "zvonuri" s-ar fi luat decizia la nivelul Guvernului de a nu se mai prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază, purtătorul de cuvânt al Guvernului a venit cu un mesaj oficial

"Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia  a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât şi al comercianţilor.

Săptămâna viitoare premierul va avea discuţii cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creşteri importante de preţuri", a transmis Nadina Ioana Dogioiu.

Ce a transmis Sorin Grindeanu

"Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
13 sep 2025, 16:12
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
13 sep 2025, 15:32
Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO
13 sep 2025, 15:30
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți / Update
13 sep 2025, 13:35
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
13 sep 2025, 12:58
ParintiSiPitici.ro
5 cuvinte interzise pe care părinții de astăzi trebuie să le readucă în vocabularul lor! Experți: „Metoda de parenting blând i-a îndepărtat de scopul real al educației”
13 sep 2025, 12:12
Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate
13 sep 2025, 11:00
Florin Ghiţă îi ia locul lui Sorin Lucaci la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunț
13 sep 2025, 10:45
Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România
13 sep 2025, 10:41
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
13 sep 2025, 09:59
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
13 sep 2025, 09:17
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
13 sep 2025, 09:18
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu
13 sep 2025, 09:05
Cutremur puternic în Rusia. Regiunea afectată
13 sep 2025, 08:23
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
13 sep 2025, 06:10
SUA promit că vor „apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după incidentul din Polonia
12 sep 2025, 23:52
Dulceață de ardei iute - rețeta toamnei care face senzație! Cum se prepară pas cu pas
12 sep 2025, 23:52
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
12 sep 2025, 22:40
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
12 sep 2025, 23:07
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
13 sep 2025, 01:54
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
12 sep 2025, 21:59
Povestea celei mai memorabile farse din istoria zborurilor spațiale
12 sep 2025, 21:42
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 21:31
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
12 sep 2025, 21:49
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
12 sep 2025, 21:59
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO
12 sep 2025, 21:03
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
12 sep 2025, 20:32
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
12 sep 2025, 20:21
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp
12 sep 2025, 20:28
Dan Constantin este noul președinte al UZPR
12 sep 2025, 20:12
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului
12 sep 2025, 20:13
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy
12 sep 2025, 19:40
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
12 sep 2025, 20:41
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
12 sep 2025, 19:26
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula
12 sep 2025, 19:29
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
12 sep 2025, 19:23
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
12 sep 2025, 18:20
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
12 sep 2025, 18:53
Un pastor susține că au început semnele profeției biblice despre sfârșitul lumii
12 sep 2025, 17:46
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
Somnul de frumusețe nu este un mit. Un expert explică modul în care odihna menține pielea sănătoasă și tânără
12 sep 2025, 17:14
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Psihoterapeutul Cosmin Bara explică lupta copiilor români crescuți în străinătate: „Apare sentimentul de a fi între două oglinzi” / VIDEO
12 sep 2025, 16:35
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
12 sep 2025, 16:29
Cele mai noi știri
acum 31 de minute
Tendințe de machiaj de toamnă. Mi-th Influencer cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz
acum 42 de minute
Contre în coaliţie pe renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: Guvernul confirmă decizia, PSD se opune
acum 1 ora 21 minute
Trump a anunţat când că va impune sancţiuni Rusiei
acum 1 ora 24 minute
Frâna din sistemul educațional din România: Este șocant, dar nu este clădit să susțină elevii! - VIDEO
acum 2 ore 1 minute
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
acum 3 ore 19 minute
Bătaie între interlopi la Craiova, soldată cu un mort și mai mulți răniți / Update
acum 3 ore 55 minute
Marea greșeală făcută de părinți față de copii: ”Nu este în regulă să nu acceptăm asta!” - Video
acum 5 ore 21 minute
Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală
Cele mai citite știri
pe 12 Septembrie 2025
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
pe 12 Septembrie 2025
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
pe 12 Septembrie 2025
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel