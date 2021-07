Răzvan Teodorescu, rectorul USAMV, s-a aflat astăzi în direct la interviurile DC News și DC News TV unde a vorbit despre înscrierile la facultate și la programele de masterat.

Întrebat de Bogdan Chirieac cum se pot înscrie tinerii la una dintre cele șapte facultăți ale USAMV, rectorul a răspuns că modalitatea este una foarte simplă.

”Este foarte simplu, spunem noi. Ne-am adaptat. Spunea Darwin că nu supraviețuiește specia care este cea mai deșteaptă, nu supraviețuiește specia care este cea mai puternică, ci supraviețuiește specia care se adaptează cel mai repede momentului. Nici noi nu am avut altceva de făcut decât să ne adaptăm într-un mod cât mai rapid noilor condiții și am făcut și cursurile să se desfășoare în varianta online. La inginerie e un pic mai complicat. Și pentru varianta de înscriere la programele noastre am creat o platformă online unde elevul poate să intre, își face un cont, adresa este usamvadmitere.ro unde acolo se încarcă documentele cerute și în momentul în care își aduce și diploma de Bacalaureat la noi la universitate atunci este sigur că este studentul universității noastre, este conformat la buget. Este o întrecere de dosare și cu media de la BAC”, a declarat rectorul Răzvan Teodorescu.

Studenții străini la USAMV, funcții de top în țările lor

Rectorul USAMV, Răzvan Teodorescu, a vorbit și despre studenţii străini care vin la Agronomie în Bucureşti şi spune că aceştia au ajuns în funcţii de top în ţările lor.

"Pregătiţi şi studenţi în limbi străine? Ştiu că înainte aveaţi studenţi de top, înainte de 1989 învăţau Agronomie, Agricultură din România străinii, aveau ce învăţa", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Aşa este, şi cu mulţi ne-am întâlnit în ţările lor şi au ajuns foarte bine, sunt fie prim-miniştri, fie preşedinţi, fie experţi în organizaţii internaţionale. Ne-a bucurat foarte mult că îşi aduceau cu foarte mare plăcere aminte de momentele petrecute în timpul studenţiei aici. Avem şi programe fie în engleză, fie în franceză, pe care încercăm să le dezvoltăm. În 2016 am început programul în franceză-engleză la medicină veterinară şi vreau să vă spun că este foarte căutat", a declarat Răzvan Teodorescu.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO: