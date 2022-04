Aderarea României la Schengen, pusă în pericol chiar de Franţa

"Deţinerea de către Franţa a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2022, teoretic poate reprezenta contextul optim pentru împlinirea acestui obiectiv asumat de politicienii români, în condiţiile în care reforma spaţiului Schengen se numără printre priorităţile pe care şi le-au propus francezii. Totuși, francezii au propus, printre altele,inclusiv crearea unui Consiliu Schengen, după modelul zonei euro, pentru a facilita colaborarea între state membre din respectiva zonă. Aceste schimbări riscă să conducă la modificarea criteriilor de aderare la spaţiul Schengen, ceea ce ar putea pune în pericol eforturile realizate de România în acest sens", transmite preşedintele Federaţiei, Gigel Lazăr, printr-un comunicat de presă.

Creştere uriaşă a consumului de droguri

"Federația Neguvernamentală Antidrog a avut o laborioasă corespondență cu unele dintre guvernele statelor membre, solicitând condiționarea României în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) de politicile europene antidrog, politici ignorate de Guvernele României in ultimii 12 ani, ceea ce a dus la o creștere a prevalențelor la consum de la 1,4 % in 2008 la 10.6% in 2019. Suplimentar, pe aceeaşi temă au fost corespondențe cu președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, ce a raspuns cu promptitudine, specificând printre altele că aparatul de specialitate al Comisie poate acorda sprijin autorităților de la București pentru implementarea Strategiei Europene Antidrog 2021-2025. Suntem în luna aprilie 2022 și Guvernul de la București nu reușește nici măcar să adopte Strategia Națională și Planul de Acțiune, documentele elaborate zăcând prin sertarele ministerelor spre avizare in septembrie 2020.", a mai transmis Gigel Lazăr.

Tratatul de Aderare la UE

"Capitolul 24 JAI prevede printre altele combaterea traficului și consumului de droguri și combaterea traficului de persoane, segmente unde România dovedește că este total nepregătită iar autoritățile române prin ignorarea semnalelor trase de societatea civilă ridică mari semne de intrebare.

Aderarea la zona Schengen este un obiectiv firesc al Romaniei, doar că pentru politicieni, acesta a devenit un obiectiv politic personal și neînţelegând să iasă din paradigma existenței dușmanilor ce nu ne vor arăta ca Schengen este un obiectiv prea mare pentru politiceni atât de mici.

Federația Neguvernamentală Antidrog (FNA), Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului (CIADO), opinează că la Consiliul JAI din 9 iunie există posibilitatea dezbaterii cererii de aderare a României la Zona Schengen dar nu se va lua o decizie in acest sens. Organizațiile noastre își vor intensifica activitatea pe această zonă atât la nivelul ONG-urilor reprezentative antidrog cât și la nivelul statelor membre din Spatiul Schengen. Primul ministru dl. Nicolae CIUCĂ, ministrul afacerilor interne dl. Lucian BODE, ministrul justiției dl. Cătălin PREDOIU dar și liderii partidelor politice trebuie să înţeleagă că 10,6 % consumatori de droguri ilegale înseamnâ in cifre peste 800.000 persoane, în marea lor majoritate 14-35 ani", se concluzionează în comunicat.





