Adele și-a confirmat noua relație. Cântăreața a spus totul despre divorț, psihoterapie şi pierderea spectaculoasă în greutate

Într-un interviu acordat revistei Vogue, vedeta pop londoneză, stabilită la Los Angeles, rupe tăcerea după o perioadă de 5 în care s-a confesat pentru prima dată despre divorţ, psihoterapie şi pierderea spectaculoasă în greutate.

'La 30 de ani, viaţa mea s-a prăbuşit fără avertisment'





'La 30 de ani, viaţa mea s-a prăbuşit fără avertisment', spune Adele, azi în vârstă 33 de ani, în ediţia britanică a Vogue, pe a cărei copertă şi apare. Artista mai amintește și despre despărţirea ei de Simon Konecki, fapt întâmplat în aprilie 2019. 'Nu eram nefericită, dar aş fi fost nefericită dacă nu m-aş fi gândit mai întâi la mine', a adăugat ea.

Fiul său, numeroase întrebări





Din încercarea de a răspunde numeroaselor întrebări ale fiului său Angelo, 9 ani, despre divorţ şi despre rănile pe care i le-a provocat s-a născut acest album foarte personal, a cărui dată de lansare nu este cunoscută încă.



'Fiul meu pune multe întrebări. Întrebări cu adevărat bune, întrebări cu adevărat inocente, pentru care nu am răspunsuri. Cum ar fi 'de ce nu puteţi trăi împreună? Am simţit că vreau să-i explic, cu acest album, când va fi mai mare, cine sunt şi de ce am ales în mod voluntar să-i dau peste cap toată viaţa în căutarea propriei mele fericiri', a mărturisit Adele.



Predispusă la anxietate, Adele a găsit alinare în terapie, dar şi în dependenţa de exerciţii fizice, fapt care i-a permis să slăbească aproximativ 45 de kilograme.



'Trebuie să mă pregătesc pentru a deveni din nou celebră, - ceea ce, după cum ştie toată lumea, nu-mi place să fiu', a subliniat Adele.



Adele este într-o relație cu un agent sportiv american



Cântăreaţa a confirmat că, în prezent, este într-o relaţie cu un agent sportiv american. Este vorba despre Rich Paul.



