Adda, dezamăgită de mersul cu trenul în România: Am luat "belet" la clasa I. Mă simt ca în Asia Express, varianta românească

"Hai să vă zic un banc. Ieri am plecat la 6 dimineață. Eu la Jimbolia și Cătă la Constanța. Eu am avut concert și el a avut eveniment. A făcut vreo 200 de burgeri pe plajă. Well, după concert eu am fugit la Timișoara la aeroport să mă întorc în București la o nuntă. Cătă a venit după evenimentul lui, în București să mă ia de la aeroport și să mă ducă la nuntă unde am stat până la 4 dimineața.

Băieții au rămas în Jimbolia să doarmă. dar și ei sunt acum în drum spre Roman, unde tre să ajungem și noi (sper că nu peste vreo 2 săptămâni având în vedere că suntem cu trenul). Ca să ne ia și să ne ducă în Războieni, Neamț, unde cântăm diseară.

Nici eu, nici Cătă nu suntem în stare să conducem, pentru că sincer suntem efectiv rupți de oboseală, iar porumbelul voiajor nu era disponibil. Așa că ne-am luat “belet” la clasa 1 cică. E ceva rău. Mie îmi vine să sar din tren. Mă simt ca în Asia Express varianta românească.

La noapte trebuie să ne întoarcem în București, dar cu duba. să trăiești dubă! Nu mai zic nimic de rău niciodată despre tine. Promit! Tâgâdâm tâgâdâm și nu-s vreo fițoasă. Chiar nu sunt. Dar nu am fost de 12 ani cu trenul și constat că nu s-a schimbat nimic. Mă uitam acum la Cătă și râdeam prin măști. că efectiv ziua de azi e un banc", a scris Adda pe Facebook.

Adda spune că încă doarme cu băiețelul ei în pat. Reacțiile mămicilor s-au împărțit

Artista Adda a mărturisit pe Instagram că încă doarme noaptea cu fiul ei de 5 ani. Adda se declară o mamă devotată și încă are grijă și în somn de băiețelul ei, astfel se simte mai liniștită.

”Pentru că își dorește asta. Și eu îmi doresc. Pentru că vrea să se simtă în siguranță și eu vreau să-l știu liniștit. Pentru că e puiul meu și încă mă trezesc să îl învelesc. Îl verific dacă respiră bine, dacă are nasul înfundat sau dacă doarme într-o poziție ciudată. Da! Mă trezesc anchilozată. Îmi servește coate, picioare, dar nu aș schimbă asta cu nici un somn de ”5 stele”. Acum câteva minute l-am învelit și l-am sărutat pe cap. S-a trezit și s-a întors spre mine. M-a luat în brațe, mi-a zâmbit și mi-a spus ”te iubesc, mami!”, apoi a oftat și a adormit la loc. Ora 02:35”, a scris Adda pe contul ei de Instagram.

Mesaje de încurajare pentru Adda

Co-sleeping-ul este o practică, dezbătută cu argumente pro și contra. În timp ce unii sunt de părere că dormitul împreună cu copilul până mai târziu ar putea slăbi independenta copilului și ar face separarea și mai dificilă pe viitor, multe mame își urmează inima și se bucură de protecția pe care încă le-o mai pot oferi puiului lor, chiar și în timp ce dorm, scrie demamici.ro. Adda a primit mai multe mesaje de susținere în mediul online, după mărturisirea făcută.

”Aplaud acest comportament tot mai rar întâlnit. Am doi pui și procedez precum tine. Nu judec pe nimeni, însă mereu m-am întrebat: dacă mami /tati are nevoie de partener acest suflețel nu are nevoie de dragoste și alinare? Oare unde îi grăbim? Unde îi ”alungăm”? Sunt un copil crescut cu toată dragostea și datorită mamei mele pot transmite același lucru.”, a scris o mămică în comentarii.

”Timpul zboară, cresc și în mod natural nu vor mai dori să doarmă cu noi. La fel am procedat și eu cu puiul meu, care în curând împlinește 13 ani. Și asta nu l-a transformat într-un copil mai puțin încrezător ori independent, ba din contră. Acum tânjesc după acele momente, dar e mare. Și-l iubesc. Atât de puțin ne bucurăm de ei!”, a mai mărturisit o altă mamă.

”Când ma gândesc că unele îi culcă singuri de la câteva luni mă ia cu plâns....cum pot?! Să ai o amărâtp de camerp pe noptierp cică...”, a mai scris o femeie.

