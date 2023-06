Actorul Treat Williams a murit la 71 de ani în urma unui accident de motocicletă

Moartea actorului a fost confirmată pentru People luni seară, de agentul pe care îl are de 15 ani, Barry McPherson.

„A fost ucis în această după-amiază. El vira la stânga sau la dreapta şi o maşină l-a lovit. Sunt devastat. Era un om bun. Era atât de talentat”, a declarat McPherson, potrivit people.com.

"Cineaştii l-au iubit. El a fost inima Hollywoodului de la sfârşitul anilor 1970", a spus McPherson.

Accidentul a avut loc luni în jurul orei 17:00, în Dorset, Vermont, fiind implicată o singură mașină și motocicleta lui Treat Williams. Un elicopter a fost chemat să-l transporte pe actor cu avionul la un spital din New York.

Poliția de stat din Vermont a publicat, de asemenea, un comunicat de presă luni, confirmând identitatea lui Williams și detaliile din jurul accidentului.

Treat Williams și-a început cariera în 1975, când și-a făcut debutul în film în thrillerul Deadly Hero. De acolo, a început să preia mai multe roluri de film, inclusiv în 1976 în filmele The Ritz și The Eagle Has Landed.

În 1979, actorul Treat Williams a jucat rolul lui George Berger în filmul Hair, bazat pe musicalul de pe Broadway. Rolul i-a adus prima sa nominalizare la Globul de Aur pentru noua vedetă a anului. Williams a obținut o a doua nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o dramă cinematografică pentru rolul său din filmul Prince of the City din 1981.

În 2002, a început să interpreteze rolul principal al doctorului Andy Brown în serialul Everwood. A jucat în toate cele patru sezoane și a obținut o nominalizare la premiile SAG Award pentru interpretarea remarcabilă a unui actor masculin într-un serial dramatic în 2002 și 2003.

Victor Ionescu, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de politică externă, a murit la vârsta de 74 de ani.

Victor Ionescu, istoric și analist politic, a lucrat decenii la rând la televiziunea publică și a realizat emisiuni de actualitate internațională, conform TVR.

Acesta a format tineri jurnaliști în domeniul afacerilor externe.

În 1972, Victor Ionescu a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti și se pregătea să intre în cercetare. Totuși, destinul a avut alt plan pentru el și a susținut concursul de intrare în echipa ştirilor externe cu unul dintre cei mai exigenţi profesionişti din presa vremii: Eugen Preda.

