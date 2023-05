Actorul american Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, așteaptă al patrulea copil

Actorul american Al Pacino, va deveni tată pentru a patra oară în acest an, au confirmat reprezentanții săi pentru Fox News.

Actorul din „Nașul” așteaptă un copil cu iubita sa Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani.

Al Pacino, care a împlinit 83 de ani în aprilie, are trei copii: o fiică cu fosta sa soție Jan Tarrant și gemeni cu Beverly D’Angelo, scrie Fox News.

Noor Alfallah a postat o fotografie cu Pacino pe Instagram în aprilie, în timp ce vizitau o galerie de artă din New York, prima fotografie a cuplului postată pe rețeaua de socializare.

Anterior, Noor Alfallah a avut relații cu Mick Jagger și cu miliardarul Nicholas Berggruen.

Relația dintre Al Pacino și Beverly D’Angelo

„Povestea mea cu Al Pacino a început acum 27 de ani, doi artiști s-au întâlnit și s-au îndrăgostit. Am trăit împreună timp de șapte ani, am avut doi copii, ne-am despărțit, dar am continuat constant călătoria noastră ca părinți”, a spus Beverly D'Angelo.

Ea a recunoscut că era „profund îndrăgostită” de Al Pacino și era „sută la sută în relație”, dar cuplul nu s-a căsătorit niciodată. Cei doi au împreună doi copii gemenii, Olivia și Anton. Cu toate acestea, cuplul s-a despărțit în 2004.

Robert De Niro a anunțat și el recent că a devenit tată pentru a şaptea oară. Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 79 de ani, a făcut această dezvăluire în timp ce discuta cu jurnaliștii de la ET Canada despre paternitate și despre noul său rol în comedia „About My Father”.

