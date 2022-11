Acestea sunt cele mai bune arme împotriva stresului: nu le găsești în farmacie, ci în cămara ta

Un studiu a confirmat faptul că dacă, în fiecare zi, vom consuma mai multe alimente fermentate și fibre, acest lucru poate avea un efect semnificativ asupra scăderii nivelului de stres. Pe lângă activitatea fizică, tehnicile de meditație și relaxare, schimbările stilului de viață, alimentația joacă, de asemenea, un rol foarte important atunci când vine vorba de a face față stresului.

O dietă sănătoasă și corectă poate avea și un impact uriaș asupra sănătății mintale, reducând chiar și riscul apariției multor tulburări mintale.

Cu toate acestea, o explicație pentru această legătură ar putea fi cea a relației dintre creier și microbiomul nostru, adică setul de bacterii care trăiesc în intestine. În acest sens, un studiu recent a arătat cum consumul zilnic de alimente fermentate și alimente bogate în fibre a avut un efect semnificativ asupra nivelului de stres.

Cercetătorii au recrutat 45 de femei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 59 de ani, care au fost apoi împărțite în două grupuri și repartizate să urmeze o dietă de patru săptămâni.

Aproximativ jumătate dintre femei au urmat o dietă bogată în fibre și alimente fermentate, cunoscută sub numele de dieta psihobiotică. Analizele efectuate au arătat că femeile care au urmat dieta psihobiotică au raportat că se simt mai puțin stresate decât cele care au urmat o dietă, săracă în fibre.



Un alt studiu, realizat în 2021 de Stanford School of Medicine, a demonstrat modul în care consumul de alimente fermentate îmbunătățește diversitatea microbiană a intestinului, cu efecte importante și asupra altor aspecte ale vieții.

Mai exact, studiul a implicat 36 de voluntari adulți, împărțiți în două grupuri, care și-au schimbat dieta timp de zece săptămâni: primul grup a inclus în dietă alimente fermentate, în timp ce al doilea grup a consumat alimente cu un conținut ridicat de fibre.

Analizele au arătat că cei care au mărit consumul de alimente fermentate au suferit o modificare importantă a nivelului de diversitate microbiană a intestinului și s-a observat o scădere a nivelurilor de proteine ​​inflamatorii.

În schimb, grupul care a urmat o dietă bogată în fibre a arătat modificări foarte mici în microbiomul intestinal. În concluzie, dietele bogate în alimente fermentate nu doar că ar schimba starea intestinelor și sănătatea sistemului nostru imunitar, oferindu-ne o soluție promițătoare pentru scăderea inflamației, dar ar putea, de asemenea, să regleze nivelul de stres.

Mazărea, denumită științific Pisum sativum, face parte din familia leguminoase și are zeci de beneficii pentru sănătate. Iată cinci motive despre care trebuie neapărat să știți pentru ca să consumați mazăre verde. Mazărea este bogată în proteine, vitamine și săruri minerale. Totuși, există alte 5 beneficii extraordinare despre care poate nu știați.

Mazărea oferă proteine. Dacă faceți sport și vreți să vă creșteți masa musculară, trebuie să urmați o dietă bogată în proteine. Consumul cantităților adecvate de proteine ​​vă ajută să vă mențineți masa musculară și să o creșteți. Mazărea oferă 7,86 grame de proteine ​​pentru fiecare 145 grame, ceea ce o face ideală pentru construirea mușchilor. Desigur, mazărea este o sursă excelentă de proteine ​​și pentru cei care urmează diete vegetariene.

Cu toate acestea, rețineți că mazărea nu este o sursă completă de proteine, deoarece le lipsește aminoacidul metionină. Asigurați-vă că veți combina mazăre cu o altă sursă de proteine.

Mazărea reduce apetitul. Dacă aveți tendința de a mânca în exces sau sunteți la dietă, mazărea vă poate ajuta. Nivelul ridicat de proteine ​​activează anumiți hormoni din organism, care reduc pofta de mâncare. Deoarece alimentele bogate în proteine ​​sunt digerate în câteva ore, vă veți simți sătui câteva ore, spune un studiu realizat de revista academică Nutrition & Metabolism. Astfel, consumul de cantități adecvate de macronutrienți poate reduce cantitatea de calorii consumate pe parcursul zilei.

Menține sub control nivelul de glucoză din sânge. Dacă suferiți de diabet sau încercați să vă țineți sub control glicemia, adăugați mazăre în dietă. În primul rând, mazărea are un indice glicemic relativ scăzut (confirmat de cercetările din British Journal of Nutrition).

În plus, mazărea este bogata in fibre, ceea ce încetinește rata de absorbție a carbohidraților, favorizând și o încetinire și stabilitate a nivelului de zahăr din sânge. Mai mult, proteinele din mazăre stabilizează nivelul zahărului din sânge la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Scade hipertensiunea arterială și previne bolile de inimă. Consumul regulat de mazăre poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă. Aceste leguminoase, de fapt, conțin minerale extrem de benefice pentru inimă, cum ar fi magneziu, potasiu și calciu. S-a constatat, de asemenea, că dietele bogate în acești nutrienți reduc hipertensiunea arterială, un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Conținutul ridicat de fibre poate scădea, de asemenea, colesterolul total și colesterolul „rău”, care agravează sănătatea inimii. Citește mai multe AICI.

