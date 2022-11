Consumați mazăre verde: are cinci beneficii uimitoare despre care ar trebui să știți

Iată cinci motive despre care trebuie neapărat să știți pentru ca să consumați mazăre verde. Mazărea este bogată în proteine, vitamine și săruri minerale. Totuși, există alte 5 beneficii extraordinare despre care poate nu știați.

Mazărea oferă proteine. Dacă faceți sport și vreți să vă creșteți masa musculară, trebuie să urmați o dietă bogată în proteine. Consumul cantităților adecvate de proteine ​​vă ajută să vă mențineți masa musculară și să o creșteți. Mazărea oferă 7,86 grame de proteine ​​pentru fiecare 145 grame, ceea ce o face ideală pentru construirea mușchilor. Desigur, mazărea este o sursă excelentă de proteine ​​și pentru cei care urmează diete vegetariene.

Remediul natural, transmis din generație în generație, un adevărat leac împotriva afecțiunilor sezoniere

Cu toate acestea, rețineți că mazărea nu este o sursă completă de proteine, deoarece le lipsește aminoacidul metionină. Asigurați-vă că veți combina mazăre cu o altă sursă de proteine.

Mazărea reduce apetitul. Dacă aveți tendința de a mânca în exces sau sunteți la dietă, mazărea vă poate ajuta. Nivelul ridicat de proteine ​​activează anumiți hormoni din organism, care reduc pofta de mâncare. Deoarece alimentele bogate în proteine ​​sunt digerate în câteva ore, vă veți simți sătui câteva ore, spune un studiu realizat de revista academică Nutrition & Metabolism. Astfel, consumul de cantități adecvate de macronutrienți poate reduce cantitatea de calorii consumate pe parcursul zilei.

Alimentele care îți curăță vasele de sânge. Riscul de atac de cord scade cu 45%

Menține sub control nivelul de glucoză din sânge. Dacă suferiți de diabet sau încercați să vă țineți sub control glicemia, adăugați mazăre în dietă. În primul rând, mazărea are un indice glicemic relativ scăzut (confirmat de cercetările din British Journal of Nutrition).

În plus, mazărea este bogata in fibre, ceea ce încetinește rata de absorbție a carbohidraților, favorizând și o încetinire și stabilitate a nivelului de zahăr din sânge. Mai mult, proteinele din mazăre stabilizează nivelul zahărului din sânge la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Scade hipertensiunea arterială și previne bolile de inimă. Consumul regulat de mazăre poate ajuta la prevenirea bolilor de inimă. Aceste leguminoase, de fapt, conțin minerale extrem de benefice pentru inimă, cum ar fi magneziu, potasiu și calciu. S-a constatat, de asemenea, că dietele bogate în acești nutrienți reduc hipertensiunea arterială, un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare. Conținutul ridicat de fibre poate scădea, de asemenea, colesterolul total și colesterolul „rău”, care agravează sănătatea inimii.

Cum scapi ușor de grăsimea de pe burtă. Patru trucuri pe care le poți folosi dimineaţa

Favorizează digestia. Dacă aveți probleme digestive, experții recomandă consumul de mazăre. Fibrele din mazăre hrănesc bacteriile bune din intestin, menținându-le sănătoase și împiedicând suprapopularea bacteriilor nesănătoase. La rândul său, acest lucru reduce riscul de a dezvolta tulburări gastro-intestinale comune, cum ar fi boala inflamatorie a intestinului, sindromul colonului iritabil și cancerul de colon.

Piure din mazăre verde: o garnitură foarte ușoară și plină de vitamine

Nu veți petrece mai mult de 15 minute în bucătărie, pregătind acest fel de mâncare. Prepararea piureului de cartofi din mazăre congelata este extrem de simplă și rapidă. Este bine de servit ca garnitură pentru pește sau file de pui.

Ingrediente:

mazăre verde congelată - 500 grame

ulei de măsline - 10 grame,

unt - 15 grame,

sare și piper negru după gust,

apă clocotită.

Rețeta pas cu pas

Clătiți mazărea verde congelată în apă rece și treceți-o printr-o sită. Mazărea nu trebuie dezghețată. Încingeți o cantitate mică de ulei de măsline într-o cratiță și puneți mazărea. Se gătește circa 3 minute, amestecând bine.

Se adaugă apă fierbinte în cratița cu mazăre, astfel încât abia să o acopere. Fierbeți mazărea aproximativ 7 minute. Asezonați, apoi, cu sare și piper.

Cum se păstrează varza pentru iarnă: o tehnică simplă pe care nu toată lumea o știe





Adăugați o bucată de unt în cratița cu mazăre. Imediat ce untul se topește, amestecați bine și pisați mazărea cu un blender. După ce obțineți piureul, verificați dacă mai are nevoie de sare sau piper. Poftă bună!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News