Cum scapi ușor de grăsimea de pe burtă. Patru trucuri pe care le poți folosi dimineaţa

Unele trucuri esenţiale pentru viaţa noastră, la care putem recurge în fiecare dimineaţă, ne pot ajută să pierdem mult mai rapid grăsimea de pe abdomen, relatează MedikForum, cu referire la publicaţia 'Eat This, Not That!'. Așadar, unul dintre aceste trucuri - susţin experţii revistei 'Eat This, Not That!' - ar fi consumul în fiecare dimineaţă a unui pahar cu apă cu suc de lămâie. În cazul consumului de apă cu lămâie, încercările noastre de a pierde în greutate devin mult mai eficiente, scrie Rador, citând Rosbalt.

Un pahar de apă cu lămâie, pe care îl bem dimineaţa, creează sentimentul de saţietate, ceea ce ne permite să nu exagerăm cu consumul de alimente la micul dejun şi, de asemenea, menţine metabolismul sănătos. Al doilea truc este să bem cafea neîndulcită. Nu puneţi îndulcitori în cafeaua de dimineaţă, susţin experţii. Potrivit datelor studiului realizat, zahărul adăugat în dietă este strâns asociat cu o creştere a grăsimii viscerale, precum şi cu grăsimea abdominală, care măreşte burta.

De asemenea, experţii recomandă adăugarea fulgilor de ovăz la smoothie-uri sau la iaurt, chefir, supe dense şi alte feluri de mâncare potrivite pentru a slăbi. În acest fel, puteţi creşte aportul de fibre solubile găsite în ovăz, ceea ce este foarte benefic pentru creşterea bacteriilor prietenoase în intestin.

Un alt truc la care putem recurge este consumul de proteine. O porţie suplimentară de proteine în timpul mesei de dimineaţă contribuie la un metabolism activ şi, prin urmare, la consumul rapid de grăsimi. Experţii ne mai recomandă la micul dejun să adăugăm albuşul bătut la cereale sau să bem un shake de proteine.

Alimentele care îți curăță vasele de sânge. Riscul de atac de cord scade cu 45%

Potrivit cardiologului rus dr. Anna Korenevic, anumite alimente protejează arterele de colesterol, ţinându-le în acelaşi timp sănătoase şi curate. Expertul adaugă ca o serie de alimente din dietă ajută la reducerea nivelului de colesterol rău din organism şi curăţă arterele de depozitări nocive, scrie Rador, citând Actualno. Ca urmare, riscul de atac de cord scade cu 45%.

Alimente pentru vase de sânge curate şi sănătoase sunt:

1. Peştele! Peştele gras marin, inclusiv heringul, macroul şi hamsia, este recomandat pentru menţinerea funcţiei cardiovasculare sănătoase.

2. Uleiurile vegetale! Cel mai bun este uleiul din seminţe de in, floarea soarelui şi uleiul de măsline.

3. Fructe şi legume! Potrivit cardiologului, aproape toate legumele şi fructele purifică vasele. Cu toate acestea, este important ca persoanele supraponderale, prediabetice şi diabetice să-şi monitorizeze indicele glicemic.

4. Produsele lactate! Medicul cardiolog ne sfătuieşte că în dietă trebuie să fie prezente brânzeturile cu conţinut scăzut de grăsimi, smântâna cu un conţinut de grăsimi de 10-15%, chefirul cu un conţinut de grăsimi de până la 2,5% şi iaurtul fără zahăr.

5. Alimente cu un continut mare de fibre! Fibrele sunt printre cele mai bune componente nutritive care ajută la menţinerea vaselor de sânge curate şi sănătoase. Alimentele care le conţin încetinesc absorbţia colesterolului în intestine. Este indicat să consumaţi: orez integral, fulgi de ovăz, hrişcă, leguminoase.

6. Apă, cafeaua şi ceaiul fără zahăr! Dr. Anna Korenevic este de acord şi cu obiceiul de a consuma ceai şi cafea fără a adăuga zahăr, lapte sau frişcă. Ea recomandă, de asemenea, să consumaţi o cantitate suficientă de apă curată.

