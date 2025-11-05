Accident pe DN1: Femeie grav rănită, prinsă sub un autobuz

Circulația pe DN1, în zona Bradu, a fost întreruptă în totalitate după ce un autobuz a accidentat un pieton.

La locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere, pentru a salva un pieton inconștient prins sub autobuz, potrivit ISU Sibiu.

Isabela Brad, purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Sibiu, a transmis că traficul pe DN1, în zona Bradu, a fost reluat după ce o femeie în vârstă de 73 de ani a fost accidentată de un autobuz și dusă de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autobuz pe sensul de mers Sibiu - Brașov, un sibian în vârstă de 50 de ani a acroșat un pieton, respectiv o femeie în vârstă de 73 de ani din localitatea Bradu, care se deplasa pe partea carosabilă pe același sens de mers. În urma coliziunii, femeia a suferit vătămări corporale grave, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În autobuz se afla doar conducătorul auto", a transmis Isabela Brad.

Femeia a suferit mai multe traumatisme grave, iar echipele de urgență au transportat-o inconștientă și intubată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență.