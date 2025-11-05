€ 5.0851
|
$ 4.4290
|
 
Data publicării: 21:25 05 Noi 2025

Accident pe DN1: Femeie grav rănită, prinsă sub un autobuz
Autor: Elena Aurel

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

O femeie a fost grav rănită după ce a fost prinsă sub un autobuz pe DN1, în localitatea Bradu.

Circulația pe DN1, în zona Bradu, a fost întreruptă în totalitate după ce un autobuz a accidentat un pieton.

La locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere, pentru a salva un pieton inconștient prins sub autobuz, potrivit ISU Sibiu.

Isabela Brad, purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Sibiu, a transmis că traficul pe DN1, în zona Bradu, a fost reluat după ce o femeie în vârstă de 73 de ani a fost accidentată de un autobuz și dusă de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autobuz pe sensul de mers Sibiu - Brașov, un sibian în vârstă de 50 de ani a acroșat un pieton, respectiv o femeie în vârstă de 73 de ani din localitatea Bradu, care se deplasa pe partea carosabilă pe același sens de mers. În urma coliziunii, femeia a suferit vătămări corporale grave, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În autobuz se afla doar conducătorul auto", a transmis Isabela Brad.

Femeia a suferit mai multe traumatisme grave, iar echipele de urgență au transportat-o inconștientă și intubată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
autobuz
sibiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport
Publicat acum 19 minute
AfD, acuzat că adăpostește o „celulă pro-rusă în adormire“
Publicat acum 23 minute
Milenialii - o generație obosită și stresată. De ce cancerul lovește tot mai devreme
Publicat acum 27 minute
Cum pot școlile să gestioneze bullyingul fără a izola copilul agresiv. Explicația prof. univ. dr. Mihaela Rus / video
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Traian Simionca, primarul cu AI. De la referendumul pentru familie... la războiul cu pixeli indecenți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close