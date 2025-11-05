€ 5.0851
Data actualizării: 21:59 05 Noi 2025 | Data publicării: 21:49 05 Noi 2025

Accident în București: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un TIR
Autor: Elena Aurel

Accident în București: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un TIR
 

Un pieton a fost lovit de un TIR pe bulevardul Iuliu Maniu.

Miercuri seară, un pieton a murit după ce a fost accidentat de un TIR pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală.

„Miercuri, în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6.

Din informaţiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor", a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Șoferul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, iar rezultatele indicate au fost negative.

„Se efectuează cercetarea locului faptei pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie", a mai transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Circulația autovehiculelor este coordonată de polițiști până la finalizarea investigațiilor desfășurate la fața locului.

