Accesul mașinilor în Pădurea Băneasa ar putea fi interzis. Mircea Fechet: Practic, "cheia pădurii" a fost predată unui beneficiar privat

Deputatul PNL Mircea Fechet solicită Ministerului Mediului să verifice legalitatea contractului ce permite accesul cu autoturisme pe drumul forestier din Pădurea Băneasa și, dacă se confirmă nereguli, să inițieze în instanță procedura de reziliere.

Deputatul liberal a iniţiat în Comisia pentru mediu o dezbatere pe tema contractului care prevede deschiderea accesului auto pe un drum forestier prevăzut cu barieră, în Pădurea Băneasa. La discuţii au participat conducerea Direcţiei Silvice Ilfov, reprezentanţi ai uneia dintre asociaţiile semnatare, dar şi organizaţii de mediu, potrivit unui comunicat al Camerei Deputaţilor.

Mircea Fechet: Drumul forestier din Pădurea Băneasa, transformat într-o şosea urbană pentru un grup restrâns de beneficiari privaţi

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a cerut transparentizarea contractului şi a actelor adiţionale semnate de Direcţia Silvică Ilfov. El a avertizat că transformarea pădurii într-un „coridor rutier pentru privilegiaţi” scoate la iveală o „vulnerabilitate gravă” a statului român în faţa intereselor imobiliare.

„Sub pretextul unui 'drept de trecere' şi în urma unui contract secret semnat între Direcţia Silvică Ilfov şi două asociaţii, drumul forestier din Pădurea Băneasa a fost transformat într-o şosea urbană pentru un grup restrâns de beneficiari privaţi, în mod netransparent şi contrar prevederilor din Noul Cod Silvic. Este vorba despre un contract păgubos, care prevede un tarif simbolic de 10 bani/autoturism/zi - o sumă de zeci de ori mai mică decât costul transportului public - şi un act adiţional care blochează orice posibilitate de intervenţie a statului român. Practic, 'cheia pădurii' a fost predată unui beneficiar privat, care acum controlează pe deplin accesul şi pune presiune publică asupra autorităţilor", a declarat deputatul PNL, transmite Agerpres.

3.850 de autoturisme ar urma să tranziteze zilnic pădurea

El a precizat că, în perioada mandatului său de ministru, nu a fost consultat cu privire la deschiderea circulaţiei auto pe acest drum forestier. În plus, Fechet avertizează că măsura ar putea avea un efect „devastator” asupra mediului, în condițiile în care estimările asociaţiei care reprezintă locuitorii din zonă arată că 3.850 de autoturisme ar urma să tranziteze zilnic pădurea.

„Solicit Ministerului Mediului să analizeze legalitatea contractului şi să facă toate demersurile pentru rezilierea lui în instanţă. Nu pot accepta să ne asumăm, în teorie, lupta împotriva schimbărilor climatice şi a poluării, iar în practică să acceptăm tacit înţelegeri păguboase care pun la pământ pădurile urbane, primele cu rol decisiv în protejarea comunităţilor în faţa episoadelor de vreme extremă. Cum tranşăm situaţia din Pădurea Băneasa, unde un dezvoltator imobiliar interesat de profit nu-şi respectă de mai mulţi ani obligaţiile asumate faţă de cumpărători, pune în discuţie credibilitatea întregii politici publice de mediu", a mai spus parlamentarul.

Ca iniţiator al noului Cod Silvic, promulgat la începutul acestui an, Fechet a reamintit că a susţinut accesul liber, pe jos sau cu bicicleta, pentru toţi iubitorii de natură, dar s-a opus deschiderii drumului forestier pentru autoturisme.

Diana Buzoianu: Pădurea Băneasa trebuie protejată integral prin declararea sa ca arie naturală protejată

Platforma Civică „Împreună pentru Centura Verde” şi Asociaţia Parcul Natural Bucureşti au cerut, pe 4 septembrie, ministrului Mediului, Diana Buzoianu, să oprească traficul auto în pădure, invocând încălcarea Codului Silvic. O zi mai târziu, Buzoianu a organizat o dezbatere publică pe acest subiect, cu participarea autorităților locale, a instituțiilor implicate și a societății civile.

„Avem astăzi consens, cel puţin declarativ, din partea autorităţilor locale, a instituţiilor abilitate şi a societăţii civile: Pădurea Băneasa trebuie protejată integral prin declararea sa ca arie naturală protejată. Obiectivul nostru ar trebui să fie ca în acest an să operaţionalizăm procesul. Urmează organizarea în aceste săptămâni a unor întâlniri tehnice, pentru a analiza scenariile posibile, a stabili parteneriatul între instituţiile implicate şi a agrea responsabilităţile şi calendarul. Următorii paşi includ depunerea studiilor ştiinţifice la Academia Română, consultările tehnice şi juridice, precum şi elaborarea proiectului de act normativ pentru declararea ariei protejate", a transmis Buzoianu.

