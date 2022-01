A murit Hardy Krüger, unul din puținii actori germani cu carieră internațională după război

Hardy Krüger, un actor german, care a jucat rolul principal în aproximativ 75 de filme de-a lungul carierei sale, a murit la vârsta de 93 de ani, în California, a anunțat, joi, agenția sa, citată de dpa. Acesta s-a stind din viață în Palm Springs.

„Căldura sa sufletească, bucuria de a trăi și simțul său de nezdruncinat al dreptății îl vor face de neuitat”, a transmis agenția, conform sursei citate.

Născut la Berlin, Krüger a devenit unul dintre puținii actori germani care au reușit să aibă o carieră internațională după război. El a reușit să se impună în afara Germaniei în filmul de război britanic „The One That Got Away".

A apărut alături de John Wayne în "Hatari!" și împreună cu James Stewart și Peter Finch în "The Flight of the Phoenix".

În 1963, drama franceză "Sundays and Cybèle", în care Krüger a jucat rolul unui veteran al războiului din Vietnam care se învinovățește pentru moartea unui copil vietnamez, a câștigat un Oscar, notează Mediafax. Actorul a primit, de asemenea, o serie de premii în Germania.

Citește și: Primul deces din cauza Omicron, în România, INFIRMAT. Încă o știre FALSĂ, alarmantă, demontată oficial

Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a infirmat ceea ce o parte a presei și a televiziunilor au anunțat a fi primul deces al unei persoane infectate cu Omicron în România. Decesul era prezentat a fi având loc la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Vasile Cepoi spune că între cele 21 de persoane confirmate cu noua tulpină nu există niciun deces, confom Mediafax.

”Noi am verificat dacă se regăsește vreuna din cele 21 de persoane care au fost confirmate cu infecția cu Omicron și am constatat că nu există niciun deces din acel grup. Vreau să precizez faptul că determinarea tulpinii Omicron nu se face pentru toți pacienții identificați cu infecția SARS-CoV-2 pentru că nu are nicio relevanță din punctul de vedere al atitudinii medicale. Se face pe un eșantion selectat pe criterii microbiologice pentru a determina dacă diseminarea infecției este comunitară sau nu”, a spus directorul DSP Iași, confom sursei citate.

Persoana decedată, în vârstă de 75 de ani, nevaccinată și cu multiple comorbidități, ar fi fost suspectă de infectare cu Omicron. Informația nu este însă confirmată prin secvențiere. Proba a fost trimisă la Institutul ”Matei Balș” și până la sosirea rezultatului va dura câteva zile. Doar după ce se va confirma, dacă se va confirma, putem vorbi despre primul deces provocat de Omicron, nu putem anticipa însă ce urmează a arăta secvențierea. Continuarea, AICI!

