Primul deces din cauza Omicron, în România, INFIRMAT. Încă o știre FALSĂ, alarmantă, demontată oficial: Informații neadevărate

Primul deces din cauza Omicron, în România, FAKE NEWS

Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a infirmat ceea ce o parte a presei și a televiziunilor au anunțat a fi primul deces al unei persoane infectate cu Omicron în România. Decesul era prezentat a fi având loc la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Vasile Cepoi spune că între cele 21 de persoane confirmate cu noua tulpină nu există niciun deces, confom Mediafax.

”Noi am verificat dacă se regăsește vreuna din cele 21 de persoane care au fost confirmate cu infecția cu Omicron și am constatat că nu există niciun deces din acel grup. Vreau să precizez faptul că determinarea tulpinii Omicron nu se face pentru toți pacienții identificați cu infecția SARS-CoV-2 pentru că nu are nicio relevanță din punctul de vedere al atitudinii medicale. Se face pe un eșantion selectat pe criterii microbiologice pentru a determina dacă diseminarea infecției este comunitară sau nu”, a spus directorul DSP Iași, confom sursei citate.

Persoana decedată, în vârstă de 75 de ani, nevaccinată și cu multiple comorbidități, ar fi fost suspectă de infectare cu Omicron. Informația nu este însă confirmată prin secvențiere. Proba a fost trimisă la Institutul ”Matei Balș” și până la sosirea rezultatului va dura câteva zile. Doar după ce se va confirma, dacă se va confirma, putem vorbi despre primul deces provocat de Omicron, nu putem anticipa însă ce urmează a arăta secvențierea.

Creșterea numărului de copii infectați cu SARS-CoV-2, ”informații neadevărate”

În plus, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, subliniază că, în ciuda numărului mare de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, proporția de persoane internate într-o zi anume este în continuare redusă. Creșterea zilnică a internărilor e de 2 - 3%, ceea ce ”poate fi preluată fără problemă de sistemul de sănătate”.

”Am văzut în spațiul public diverse afirmații legate de creșterea geometrică a numărului de copii infectați. Sunt informații neadevărate. La nivelul zilei de ieri erau 11 copii internați la secția de terapie intensivă, cu 10 mai puțin față de ziua precedentă, reprezentând circa 2% din totalul copiilor internați. Iar numărul de copii afectați și care erau internați în spital era de 338. În mod evident, ne preocupă funcționarea sistemului de sănătate”, afirmă ministrul, conform sursei citate.

