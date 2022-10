A murit actorul care l-a interpretat pe Hagrid în seria Harry Potter

Robbie Coltrane, a cărui carieră de actor a trecut de la filmele cu James Bond, la Cracker și Harry Potter, a murit la vârsta de 72 de ani.

Născut Anthony Robert McMillan în prospera suburbie din Glaswegian Rutherglen, Coltrane a fost educat la Glenalmond College, înainte de a merge la Glasgow School of Art. S-a gândit la abilitatea sa de pictor și a susținut spectacole live, acționând în companii de teatru radicale (inclusiv într-o trupă din închisoarea de stat San Quentin). Acesta a făcut și standup, unde și-a luat pseudonimul Coltrane ca omagiu celebrului muzician de jazz John Coltrane.

Prima sa apariție pe ecrane a fost Waterloo Sunset, Play for Today, regizat de Richard Eyre, în 1979. După aceea, a avut mici apariții în filme și emisiuni TV, printre care Flash Gordon, Are You Being Served?, Krull și Britannia Hospital, aspectul său distinctiv și dimensiunea corporală ajutându-l să iasă în evidență. Abilitățile de comediant ale lui Coltrane au început să îl ajute pe parcursul anilor, el obținând succesul la începutul anilor 1980 în emisiuni TV precum Alfresco și A Kick Up the Eighties.

Robbie Coltrane a câștigat rolul îngrijitorului școlii de la Hogwarts, Rubeus Hagrid, în adaptarea cinematografică a seriei Harry Potter a lui JK Rowling, conform The Guardian.

A murit soprana Mariana Nicolesco

A murit soprana Mariana Nicolesco, una dintre marile voci ale operei din România. Artista avea 73 de ani și era internată la un spital din Bucureşti, conform TVR.

Aclamată ca Regina del Belcanto, Primadonna Assoluta, Diva Divină pe cele mai prestigioase scene şi în principalele săli de concert ale lumii, printre care Teatrul alla Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Bayerische Staatsoper München, Teatrul La Fenice din Veneţia, Teatro Municipal din Rio de Janeiro, Gran Teatre del Liceu din Barcelona, Lyric Opera Chicago, Semperoper Dresda, San Francisco Opera, la Tokyo, Nagoya, Osaka, Pretoria, la Festivalul de la Salzburg, Maggio Musicale Fiorentino sau Rossini Opera Festival de la Pesaro, la Carnegie Hall din New York, Royal Festival Hall de la Londra, Musikverein de la Viena, Salle Pleyel la Paris, Concertgebouw la Amsterdam, Marea Sală a Conservatorului din Moscova, Accademia di Santa Cecilia de la Roma, soprana Mariana Nicolesco a sedus publicul cu vocea sa, cu măiestria sa în arta cântului şi cu personalitatea ei scenică, abordând cu brio un amplu repertoriu mergând de la baroc la creaţia contemporană.

A interpretat în premieră mondială capodopera Seven Gates of Jerusalem de Krzysztof Penderecki la celebrarea a 3000 de ani ai Oraşului Sfânt (citește continuarea AICI).

