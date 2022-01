A fost elucidat misterul „colibei“ de pe Lună, structura ciudată fotografiată luna trecută / foto

Roverul chinezesc Yutu-2 a investigat o structură denumită „Mystery House”, localizată în partea îndepărtată a Lunii. Evident, extratereștrii și-au construit cu toții casele în partea îndepărtată a Lunii, dincolo de privirea telescoapelor noastre indiscrete, scria, într-un mod ironic, IFL Science. Ceea ce nu au luat în calcul, însă, a fost o mică vizită a roverului Yutu-2 din China, care a zărit un obiect intrigant în formă de cub pe suprafața lunii, descris ca o „casă misterioasă” de Administrația Națională Spațială a Chinei (CNSA).

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I