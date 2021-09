A crescut șomajul în România. 420.000 de oameni nu au venituri

Rata şomajului în România a ajuns la 5,1%. Sunt 420.000 de șomeri, cu 12.000 mai mulți în iulie decât în iunie, scrie Mediafax. Rata şomajului în luna iulie a crescut cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna precedentă, ajungând la 5,1%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna iulie a anului 2021 a fost de 420 mii persoane, în creștere față de luna precedentă (408 mii persoane).

Mai mulți bărbați șomeri

Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,7 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi 4,7% în cazul celor de sex feminin).

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,1% pentru luna iulie 2021 (4,2% în cazul bărbaţilor şi 4,0% în cel al femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 76,5% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna iulie 2021.

Nu mai fac parte din populația ocupată

Institutul Național de Statistică precizează că, începând cu acest an, persoanele care produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului nu mai fac parte din populația ocupată, acest indicator diminuându-se corespunzător.

Din acest motiv, datele publicate pentru lunile ianuarie - iulie 2021 nu sunt comparabile cu cele publicate pentru perioadele anterioare.

Turcan: De la începutul acestui an au fost create 120.000 de locuri de muncă. 40% sunt plătite cu salariul minim

De la începutul acestui an au fost create 120.000 de locuri de muncă, aproximativ 40% fiind plătite cu salariul minim, a declarat, marţi, ministrul Muncii, Raluca Turcan, adăugând că de aceea ţine "foarte tare" la majorarea salariului minim, scrie Agerpres.



"De la începutul acestui an an au fost create 120.000 de locuri de muncă, o informaţie care a trecut oarecum mai puţin observată şi din cauza zumzetului politic, cu alegeri interne. Din aceste 120.000 de locuri de muncă, aproximativ 40% sunt plătite cu salariul minim şi de aceea ţin foarte tare şi la majorarea salariului minim şi la corectitudinea în relaţiile de muncă. De asemenea, reprezintă în continuare o direcţie pe care trebuie să accelerăm dinamizarea pieţei muncii, este sursă şi de creştere a nivelului de trai, dar si de sustenabilitate a marilor sisteme publice, pentru că ne va creşte implicit contribuţia la bugetul de stat" , a precizat Turcan, la Digi 24.