75 de ani de la căsătoria Regelui Mihai cu Regina Ana

"Astăzi se împlinesc trei sferturi de veac de la căsătoria Regelui Mihai și a Reginei Ana la Atena (10 iunie 1948).



Suveranii și-au serbat Nunta de Argint, la invitația Familiei Mari Ducale de Baden, la Castelul Salem (10 iunie 1973), Nunta de Aur, în compania unor prieteni, în Franța (10 iunie 1998), Nunta de Diamant la București și la Castelul Peleș (10 iunie 2008), iar Nunta de Safir la reședința privată din Elveția (10 iunie 2013).



Today marks 75 years since the marriage of King Michael and Queen Anne of Romania in Athens (June 10, 1948).



The sovereigns celebrated their Silver Wedding, at the invitation of the Grand Ducal Family of Baden, at Salem Castle (June 10, 1973), the Golden Wedding, in the company of friends, in France (June 10, 1998), the Diamond Wedding in Bucharest and Peleș Castle (June 10, 2008), and the Sapphire Wedding at the private residence in Switzerland (June 10, 2013)", se arată într-o postare pe pagina de Instagram a Familiei Regale din România.

Familia Regală a României a participat la nunta Principelui Moștenitor Hussein cu Principesa Rajwa Al Hussein, la Palatul Al Husseiniya din Amman

Custodele Coroanei Majestatea Sa Principesa Margareta și Alteța Regală Principele Consort Radu au participat la nunta Principelui Moștenitor Hussein cu Principesa Rajwa Al Hussein, care a avut loc la Aman, Iordania, în Palatul Al Husseiniya din Amman.

„Fotografia oficială de la nunta Principelui Moștenitor Hussein și a Principesei Rajwa Al Hussein, Palatul Al Husseiniya din Amman, 1 iunie 2023“, a transmis Familia Regală a României pe Instagram.

Familia Regală a vizitat și satul Betania, locul unde a fost Botezat Iisus

În contextul vizitei în Iordania, Familia Regală a vizitat și locul Botezului lui Iisus, Betania.

”Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au vizitat astăzi Locul Botezului Domnului Nostru Iisus Hristos, la Betania, dincolo de Iordan” a scris pe Instagram Familia Regală a României

