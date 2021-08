2022 Anul Tigrului. Ce spune semnul zodiacal în funcție de anul nașterii TALE. Vezi AICI cum va fi anul 2022

Anul Nou Chinezesc al Tigrului de apă va începe pe 01 februarie 2022 și va dura până la 21 ianuarie st 2023, atunci când Anul Iepurelui Negru va începe. Află ce îţi pregăteşte, în linii mari, anul 2022 în funcţie de anul naşterii tale, ce elemente de Feng Shui să aduci în casa ta şi ce va însemna anul 2022 pentru copiii care se nasc în acest an.

Tigrul este al treilea dintre cele douăsprezece semne zodiacale chinezeşti, iar corespondentul său în horoscopul european este Vărsător.

Dacă cineva este născut sau se naşte în anii 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 sau 2022, se poate spune că se află sub semnul Tigrului.

Tigrul reprezintă energie, forță, protecție, altruism, conducere, intenție, respect, idei revoluționare, dar și vulnerabilitate, sensibilitate, egoism, supraestimare și o atitudine „totul sau nimic”.

Elementul fix al Tigrului este lemnul. 2022 este un an al apei, potrivit Chinese Five Elements, citat de The Chinese Zodiac. Deoarece apa este echivalentul culorii negre în sistemul cu cinci elemente, anul 2022 este numit și Anul Tigrului Negru Yang.

Previziuni 2022 pentru fiecare semn chinezesc

Horoscop șobolan 2022

Născut în: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Un an bun în care lucrurile revin la normal, iar norocul strălucește printre norii întunecați care i-au copleșit în timpul domniei Bivolului.

Horoscop Bivol 2022

Născut în: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Viața lor va deveni mai stabilă în 2022, iar unele câștiguri și progrese vor avea loc.

Horoscop Tigru 2022

Născut în: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Un an calm în care pot apărea câștiguri prin unele speculații și beneficii neașteptate.

Horoscop Iepure 2022

Născut în: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Un an mixt în care lucrurile par a fi mai strălucitoare decât sunt de fapt și trebuie să fie prudenți și mai ales realiști atunci când fac promisiuni și garanții pentru ceilalți.

Horoscop Dragon 2022

Născut în: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Acesta este un an bun în care vor putea recupera parțial câștigurile pierdute.

Horoscop Șarpe 2022

Născut în: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Un an dificil în care planurile lor avansează cu greu și oamenii nu respectă promisiunile odată făcute.

Horoscop Cal 2022

Născut în: 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Un an sigur în care problemele și problemele de orice fel sunt reduse sau chiar inexistente.

Horoscop Oaie / Capră 2022

Născut în: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Este posibil să promoveze cu succes unele examene. Nu vor avea probleme de sănătate sau contracarări financiare.

